2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Nämä kuulokkeet tekevät tehtävänsä joka tilanteessa. Yhteen latauskertaan kuluu 2 tuntia. Saat 30 tuntia toistoaikaa (tai puheaikaa), kun aktiivinen melunvaimennus ei ole käytössä, ja 25 tuntia, kun se on käytössä. Rapid Charge- tai Quick Charge -latauksella saat 2 tai 6 tuntia toistoaikaa.
Aktiivisen melunvaimennuksen avulla voit sulkea kaiken muun pois. Voit vaientaa junan tai vilkkaan toimiston äänet yhdellä painalluksella. Kun olet liikenteessä, voit kuunnella musiikkia ja havaita kadun äänet taustaäänitilassa.
Täydellisesti viritetyt akustiset neodyymielementit toistavat soittolistojen ja podcastien syvän basson ja kirkkaat keskialueen taajuudet. Pehmeät korvatyynyt peittävät korvan kokonaan ja estävät ulkopuolelta kuuluvan melun. Kevyttä ja pehmeää kuulokesankaa on helppo säätää, eivätkä nämä kuulokkeet takerru hiuksiin.
4.1
5:stä
189
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Mulan1234
19/01/2020
Suomi
Laadukas!
Tykkään! Aivan loistava melunvaimennus. Oikeeta kuuloketta napauttamalla/hipaisemalla saa vastamelun päälle tai pois, hiljennettyä musiikin sekä säädettyä äänen voimakkuutta. Basso tosi hyvä! Istuu ihan ok päässä. hyvä akunkesto ja mukana tulee laadukkaan oloinen kotelo kuulokkeille. Tuote sopii kaikille, lapsiperhe meluun, matkustamiseen, työpaikalle..
Edut
Hintalaatusuhde
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH805BK Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH805BK Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet
militsii
15/01/2020
Suomi
Hinta-laatusuhteeltaan hyvät vastamelukuulokkeet
Oikein hyvät vastamelukuulokkeet! Sopivat käyttöön niin urheillessa, siivotessa, opiskellessa, matkustaessa jne. Olen käyttänyt kuulokkeita esim. siivotessa, urheillessa, matkustaessa ja opiskellessa. Kuulokkeet ovat toimineet hyvin joka olosuhteessa. Kestävät myös ainakin pienen tihkusateen. + Äänenlaatu on hyvä, basso erottuva muttei liiaksi + Hyvän kokoiset, miellyttävät, eivät paina korvia + Vastamelu-ominaisuuden saa helposti kytkettyä päälle ja pois ja vastameluominaisuus suodattaa hyvin melun pois + Hyvä akunkesto + Nopea lataus + Bluetooth-yhteys toimii moitteetta - Latausportti (ainakin näin aluksi) hyvin jäykkä, joten pelkään rikkovani sen latausjohtoa kiinnittäessäni - Kun painaa nappia keskeyttääkseen musiikin, musiikki sammuu vasta n. 1 sekunnin viiveen jälkeen. - Hipaisuominaisuutta saattaa vahingossa käyttää esim. siivotessa tai urheillessa, jolloin vastameluominaisuus menee haluamattani pois päältä tai äänenvoimakkuus vaihtuu -> mielestäni äänenvoimakkuuden säädössä hipaisuominaisuus on kätevä, mutta vastameluominaisuudelle kaipaisin omaa, fyysistä nappia
Arvioitu tuote: TAPH805BK Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet
Arvioitu tuote: TAPH805BK Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet
Kexchoklad
02/06/2020
Sverige
Philips levererar som vanligt med fantastiskt ljud
Kollar alltid Philips när det är dags för nytt köp. Brusreduceringen var något jag inte trodde skulle vara konkurrerande, där hade jag fel. De står sig väldigt bra mot de flesta andra lurar jag testat. I de flesta fall är PH 805 mycket mycket bättre. Det som jag blev mest glad över var ljudet som helhet, allroundlurar kanske sammanfattar PH 805 allra mest. Finns framförallt botten i dom och mellanregistret trummar på riktigt bra även det. Diskanten är inte direkt Audiovector-klass, men verkligen inte långt efter. Du som kan nåt om hur bra ljud ska låta tveka inte att testa dessa, du kommer inte bli besviken. Jag lovar! En sista grej, såååå skönt att slippa ett ljud som är burkigt och vasst.
Edut
Ljudet, batteritiden, ANC.
Haitat
Inga än så länge.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Saattaa vaihdella