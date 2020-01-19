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Tuotanto lopetettu

Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet

TAPH805BK/00

4.1
| (189) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
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Kuule musiikki, älä sadetta. Voit hallita langattomien korvien päällä olevien kuulokkeiden aktiivista melunvaimennusta tilanteen mukaan. Kuuntelu ei keskeydy 30 tunnin toistoajan ja joustavan pikalatauksen ansiosta
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Korvien päällä olevat langattomat aktiiviset melunvaimennuskuulokkeet

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  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

30 tuntia toisto- tai puheaikaa (25 tuntia, jos melunvaimennus on käytössä)

Nämä kuulokkeet tekevät tehtävänsä joka tilanteessa. Yhteen latauskertaan kuluu 2 tuntia. Saat 30 tuntia toistoaikaa (tai puheaikaa), kun aktiivinen melunvaimennus ei ole käytössä, ja 25 tuntia, kun se on käytössä. Rapid Charge- tai Quick Charge -latauksella saat 2 tai 6 tuntia toistoaikaa.

Aktiivinen melunvaimennus (ANC). Keskity vain musiikkiin

Aktiivisen melunvaimennuksen avulla voit sulkea kaiken muun pois. Voit vaientaa junan tai vilkkaan toimiston äänet yhdellä painalluksella. Kun olet liikenteessä, voit kuunnella musiikkia ja havaita kadun äänet taustaäänitilassa.

Pehmeä, säädettävä kuulokesanka. Pehmeät korvatyynyt

Täydellisesti viritetyt akustiset neodyymielementit toistavat soittolistojen ja podcastien syvän basson ja kirkkaat keskialueen taajuudet. Pehmeät korvatyynyt peittävät korvan kokonaan ja estävät ulkopuolelta kuuluvan melun. Kevyttä ja pehmeää kuulokesankaa on helppo säätää, eivätkä nämä kuulokkeet takerru hiuksiin.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

189

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

19/01/2020

Suomi

Suomi

Laadukas!

Tykkään! Aivan loistava melunvaimennus. Oikeeta kuuloketta napauttamalla/hipaisemalla saa vastamelun päälle tai pois, hiljennettyä musiikin sekä säädettyä äänen voimakkuutta. Basso tosi hyvä! Istuu ihan ok päässä. hyvä akunkesto ja mukana tulee laadukkaan oloinen kotelo kuulokkeille. Tuote sopii kaikille, lapsiperhe meluun, matkustamiseen, työpaikalle..

Edut

Hintalaatusuhde

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH805BK Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH805BK Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet

15/01/2020

Suomi

Suomi

Hinta-laatusuhteeltaan hyvät vastamelukuulokkeet

Oikein hyvät vastamelukuulokkeet! Sopivat käyttöön niin urheillessa, siivotessa, opiskellessa, matkustaessa jne. Olen käyttänyt kuulokkeita esim. siivotessa, urheillessa, matkustaessa ja opiskellessa. Kuulokkeet ovat toimineet hyvin joka olosuhteessa. Kestävät myös ainakin pienen tihkusateen. + Äänenlaatu on hyvä, basso erottuva muttei liiaksi + Hyvän kokoiset, miellyttävät, eivät paina korvia + Vastamelu-ominaisuuden saa helposti kytkettyä päälle ja pois ja vastameluominaisuus suodattaa hyvin melun pois + Hyvä akunkesto + Nopea lataus + Bluetooth-yhteys toimii moitteetta - Latausportti (ainakin näin aluksi) hyvin jäykkä, joten pelkään rikkovani sen latausjohtoa kiinnittäessäni - Kun painaa nappia keskeyttääkseen musiikin, musiikki sammuu vasta n. 1 sekunnin viiveen jälkeen. - Hipaisuominaisuutta saattaa vahingossa käyttää esim. siivotessa tai urheillessa, jolloin vastameluominaisuus menee haluamattani pois päältä tai äänenvoimakkuus vaihtuu -> mielestäni äänenvoimakkuuden säädössä hipaisuominaisuus on kätevä, mutta vastameluominaisuudelle kaipaisin omaa, fyysistä nappia

Arvioitu tuote: TAPH805BK Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet

Arvioitu tuote: TAPH805BK Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet

02/06/2020

Sverige

Sverige

Philips levererar som vanligt med fantastiskt ljud

Kollar alltid Philips när det är dags för nytt köp. Brusreduceringen var något jag inte trodde skulle vara konkurrerande, där hade jag fel. De står sig väldigt bra mot de flesta andra lurar jag testat. I de flesta fall är PH 805 mycket mycket bättre. Det som jag blev mest glad över var ljudet som helhet, allroundlurar kanske sammanfattar PH 805 allra mest. Finns framförallt botten i dom och mellanregistret trummar på riktigt bra även det. Diskanten är inte direkt Audiovector-klass, men verkligen inte långt efter. Du som kan nåt om hur bra ljud ska låta tveka inte att testa dessa, du kommer inte bli besviken. Jag lovar! En sista grej, såååå skönt att slippa ett ljud som är burkigt och vasst.

Edut

Ljudet, batteritiden, ANC.

Haitat

Inga än så länge.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

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