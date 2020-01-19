Oikein hyvät vastamelukuulokkeet! Sopivat käyttöön niin urheillessa, siivotessa, opiskellessa, matkustaessa jne. Olen käyttänyt kuulokkeita esim. siivotessa, urheillessa, matkustaessa ja opiskellessa. Kuulokkeet ovat toimineet hyvin joka olosuhteessa. Kestävät myös ainakin pienen tihkusateen. + Äänenlaatu on hyvä, basso erottuva muttei liiaksi + Hyvän kokoiset, miellyttävät, eivät paina korvia + Vastamelu-ominaisuuden saa helposti kytkettyä päälle ja pois ja vastameluominaisuus suodattaa hyvin melun pois + Hyvä akunkesto + Nopea lataus + Bluetooth-yhteys toimii moitteetta - Latausportti (ainakin näin aluksi) hyvin jäykkä, joten pelkään rikkovani sen latausjohtoa kiinnittäessäni - Kun painaa nappia keskeyttääkseen musiikin, musiikki sammuu vasta n. 1 sekunnin viiveen jälkeen. - Hipaisuominaisuutta saattaa vahingossa käyttää esim. siivotessa tai urheillessa, jolloin vastameluominaisuus menee haluamattani pois päältä tai äänenvoimakkuus vaihtuu -> mielestäni äänenvoimakkuuden säädössä hipaisuominaisuus on kätevä, mutta vastameluominaisuudelle kaipaisin omaa, fyysistä nappia