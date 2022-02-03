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Tuotanto lopetettu

Internet-radio

TAPR802/12

3.9

| (57) Arviot

Enemmän sisältöä

Mistä ikinä pidätkin, pidä siitä enemmän Philipsin internet-radion kanssa. Saat internetin, DAB:in, FM-virityksen, Spotify Connect -liitännän ja mahdollisuuden toistaa sisältöä mobiililaitteeltasi.

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Enemmän sisältöä

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Internet-radio. Tuhansia radioasemia ulottuvillasi

Musiikkia. Puhetta. True Crime -sisältöä. Tämä internet-radio on mahdollisuutesi kuunnella ohjelmia tuhansilta maailmanlaajuisilta asemilta. Digitaalinen radioviritin takaa kristallinkirkkaan äänen. Voit tallentaa 20 pikavalintaa rakastamiltasi internet-, DAB+- tai FM-asemilta.

Musiikin langaton Bluetooth-suoratoisto

DAB+ / FM-digitaaliradio

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.9

5:stä

57

Arviot

03/02/2022

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Smart lille radio - Tre i en modtager

Når jeg skriver tre i en modtager mener jeg - FM modtager, DAB modtager og Internet modtager. Den opfylder mine krav - som internetradio, ur vækkeur - sleep funktion - elsker at falde i søvn til musik. Smart at den vækker med selvvalg musik kanal og som en ekstra sikkerhed at den også vækker som et almindelig vækkeur - hurtig og nem at betjene og finder meget hurtig internettet første gang den startes op.

Edut

Det har jeg beskrevet i anmeldelsen.

Haitat

Lidt små taster og lille menu oversigt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio

Käyttöpäivä 2021-01-03

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio

Käyttöpäivä 2021-01-03

24/07/2023

Deutschland

Deutschland

So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!

Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.

Edut

Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display

Haitat

keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio

Käyttöpäivä 2021-07-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio

Käyttöpäivä 2021-07-24

09/06/2023

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Uitstekende weergave internet stations!

Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.

Edut

Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio

Käyttöpäivä 2022-05-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio

Käyttöpäivä 2022-05-09

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