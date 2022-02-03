2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAPR802/12
Enemmän sisältöä
Mistä ikinä pidätkin, pidä siitä enemmän Philipsin internet-radion kanssa. Saat internetin, DAB:in, FM-virityksen, Spotify Connect -liitännän ja mahdollisuuden toistaa sisältöä mobiililaitteeltasi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Musiikkia. Puhetta. True Crime -sisältöä. Tämä internet-radio on mahdollisuutesi kuunnella ohjelmia tuhansilta maailmanlaajuisilta asemilta. Digitaalinen radioviritin takaa kristallinkirkkaan äänen. Voit tallentaa 20 pikavalintaa rakastamiltasi internet-, DAB+- tai FM-asemilta.
3.9
5:stä
57
Arviot
FilurenDK
03/02/2022
Danmark
Vahvistettu ostaja
Smart lille radio - Tre i en modtager
Når jeg skriver tre i en modtager mener jeg - FM modtager, DAB modtager og Internet modtager. Den opfylder mine krav - som internetradio, ur vækkeur - sleep funktion - elsker at falde i søvn til musik. Smart at den vækker med selvvalg musik kanal og som en ekstra sikkerhed at den også vækker som et almindelig vækkeur - hurtig og nem at betjene og finder meget hurtig internettet første gang den startes op.
Edut
Det har jeg beskrevet i anmeldelsen.
Haitat
Lidt små taster og lille menu oversigt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio
Käyttöpäivä 2021-01-03
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio
Käyttöpäivä 2021-01-03
detLAN
24/07/2023
Deutschland
So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!
Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.
Edut
Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display
Haitat
keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio
Käyttöpäivä 2021-07-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio
Käyttöpäivä 2021-07-24
mabubhay
09/06/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
Uitstekende weergave internet stations!
Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.
Edut
Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio
Käyttöpäivä 2022-05-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAPR802 Internetradio
Käyttöpäivä 2022-05-09