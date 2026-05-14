2 vuoden takuu
TAR1509/00
Klassinen taskuradio
Ota radio mukaasi! Nauti erinomaisesta vastaanotosta ja raikkaasta, selkeästä äänestä kannettavalla FM/AM-radiolla, joka on niin pieni, että se mahtuu taskuusi. Kuunteletpa musiikkia, urheilua tai uutisia, helppokäyttöisten säätimien avulla löydät suosikkiasemasi vaivattomasti liikkeellä ollessasi.
FM/AM
Analoginen viritys
Paristokäyttöinen
Tämä erittäin helposti mukana kulkeva FM-/AM-radio tarjoaa terävän ja selkeän äänen kaikille suosikeillesi. Analogisen virityksen ansiosta löydät etsimäsi helposti, ja pitkä teleskooppiantenni takaa parhaan mahdollisen vastaanoton missä tahansa oletkin.
Kahdella säätöpyörällä voit virittää radion ja säätää äänenvoimakkuutta, ja kätevällä sivukytkimellä voit vaihtaa FM- ja AM-taajuusalueiden välillä. Suuresta ja selkeästä viritysasteikosta näet valitun taajuuden, ja LED-merkkivalo syttyy, kun signaali on voimakas.
Tämä analoginen radio on niin pieni, että se sujahtaa helposti taskuun, tai voit ripustaa sen ranteeseesi mukana tulevalla rannehihnalla. 2x AAA-paristoa tuottaa virran äänentoistoon, ja kuulokeliitäntä mahdollistaa yksityisen kuuntelun: täydellinen, jos haluat kuulla uusimmat urheilutulokset ostoksilla ollessasi!
3.8
5:stä
4
Arviot
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Edut
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Haitat
No incluye auriculares ni pilas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Edut
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Haitat
En principio nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-05-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-05-20
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-02-12
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-02-12