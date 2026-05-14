TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Klassinen taskuradio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio
  • Klassinen taskuradio

Kannettava FM/AM-radio

TAR1509/00

3.8

| (4) Arviot

Klassinen taskuradio

Ota radio mukaasi! Nauti erinomaisesta vastaanotosta ja raikkaasta, selkeästä äänestä kannettavalla FM/AM-radiolla, joka on niin pieni, että se mahtuu taskuusi. Kuunteletpa musiikkia, urheilua tai uutisia, helppokäyttöisten säätimien avulla löydät suosikkiasemasi vaivattomasti liikkeellä ollessasi.

Näytä kaikki edut

Klassinen taskuradio

  • FM/AM

  • Analoginen viritys

  • Paristokäyttöinen

Klassinen muotoilu, selkeä ääni ja erinomainen vastaanotto

Klassinen muotoilu, selkeä ääni ja erinomainen vastaanotto

Tämä erittäin helposti mukana kulkeva FM-/AM-radio tarjoaa terävän ja selkeän äänen kaikille suosikeillesi. Analogisen virityksen ansiosta löydät etsimäsi helposti, ja pitkä teleskooppiantenni takaa parhaan mahdollisen vastaanoton missä tahansa oletkin.

Helppo käyttää yhdellä kädellä

Helppo käyttää yhdellä kädellä

Kahdella säätöpyörällä voit virittää radion ja säätää äänenvoimakkuutta, ja kätevällä sivukytkimellä voit vaihtaa FM- ja AM-taajuusalueiden välillä. Suuresta ja selkeästä viritysasteikosta näet valitun taajuuden, ja LED-merkkivalo syttyy, kun signaali on voimakas.

Erittäin helposti mukana kulkeva, kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun

Erittäin helposti mukana kulkeva, kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun

Tämä analoginen radio on niin pieni, että se sujahtaa helposti taskuun, tai voit ripustaa sen ranteeseesi mukana tulevalla rannehihnalla. 2x AAA-paristoa tuottaa virran äänentoistoon, ja kuulokeliitäntä mahdollistaa yksityisen kuuntelun: täydellinen, jos haluat kuulla uusimmat urheilutulokset ostoksilla ollessasi!

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

4

Arviot

3
2

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Edut

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Haitat

No incluye auriculares ni pilas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Edut

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Haitat

En principio nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.