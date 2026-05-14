2 vuoden takuu
TAR1509/00
FM/AM
Analoginen viritys
Paristokäyttöinen
Kuuntele suosikkejasi selkeä-äänisellä kannettavalla FM/AM-radiolla. Kanavat löytyvät helposti analogisesti virittämällä, ja pitkä teleskooppiantenni takaa parhaan mahdollisen kuuluvuuden missä tahansa.
Laitteessa on kaksi pyörösäädintä radiotaajuuden ja äänenvoimakkuuden säätöä varten, ja kätevällä sivukytkimellä voi vaihtaa FM- ja AM-aaltoalueiden välillä. Suuri, selkeä ikkuna näyttää kuunneltavan taajuuden, ja LED-merkkivalo palaa signaalin ollessa vahva.
Analoginen radio on tarpeeksi pieni, jotta se mahtuu taskuun, tai voit kuljettaa sitä ranteessa mukana tulevan kantohihnan avulla. Kaksi AAA-paristoa antaa virtaa, ja laitteessa on kuulokeportti yksityisiä kuunteluhetkiä varten, jotta voit kuunnella vaikkapa uusimpia urheilutuloksia tehdessäsi ostoksia!
3.8
5:stä
4
Arviot
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Edut
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Haitat
No incluye auriculares ni pilas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Edut
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Haitat
En principio nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil
Arvioitu tuote: TAR1509 Radio FM/AM portátil