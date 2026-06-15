Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde

Tämän mainion, pienen taskulamppuradion turvin olet valmis mihin tahansa. Teleskooppiantenni vastaanottaa AM- ja FM-radiosignaaleja, ja tehokas taskulamppu tuo valoa pimeään. Laitteessa on jopa hätähälytystoiminto hätätilanteita varten, ja voit ladata sen kaapelilla, aurinkovoimalla tai käsikammella.