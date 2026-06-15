2 vuoden takuu
Pienikokoinen kannettava radio
Analoginen FM/AM-viritys
Sisäinen litiumioniakku
Hätähälytysvalo taskulampusta
Tämä kätevä kannettava radio on mainio matkakumppani pitkiin ulkoilupäiviin. Kuuntele selkeä-äänistä radiota, lataa muita laitteita ja valaise tehokkaalla taskulampulla tietä pimeässä. Hätätilanteen sattuessa voit jopa toistaa laitteesta kovaäänistä hätähälytysääntä ja vilkkuvaa valoa.
Tämä kätevä radio ei jätä pulaan koskaan. Radio ladataan mukana toimitettavalla USB-C-kaapelilla, jonka jälkeen radion toistoaikaa on jopa 32 tuntia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Virta ei enää koskaan lopu! Tarvittaessa voit aina ladata lisävirtaa radion päällä olevien aurinkopaneelien avulla tai käsikampea pyörittämällä. Radio toimii myös kolmella AAA-paristolla (ei mukana). Hätätilanteen sattuessa voit ladata muita laitteita radion USB-A-portin kautta.
4.3
5:stä
14
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch
Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Edut
Multifunktional
Haitat
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe