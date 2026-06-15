Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde

Tämän kätevän pienen taskulamppuradion avulla olet valmis kaikkeen. Ulosvedettävä antenni vastaanottaa AM- ja FM-radiolähetyksiä, ja tehokas taskulamppu valaisee tiesi. Laitteessa on jopa SOS-hälytys hätätilanteita varten. Lataa kaapelilla, aurinkoenergialla tai käsikammella.