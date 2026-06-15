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  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
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  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
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  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
  • Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde

Kannettava radio taskulampulla

TAR1609/00

4.3

| (14) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde

Tämän kätevän pienen taskulamppuradion avulla olet valmis kaikkeen. Ulosvedettävä antenni vastaanottaa AM- ja FM-radiolähetyksiä, ja tehokas taskulamppu valaisee tiesi. Laitteessa on jopa SOS-hälytys hätätilanteita varten. Lataa kaapelilla, aurinkoenergialla tai käsikammella.

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Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde

  • Kompakti, kannettava radio

  • Analoginen FM/AM-viritys

  • Sisäänrakennettu litiumioniakku

  • SOS-hätävalo

Kompakti, kannettava taskulamppuradio

Kompakti, kannettava taskulamppuradio

Tämä näppärä kannettava radio on täydellinen kumppani pitkiin ulkoilupäiviin. Vastaanota selkeitä radiolähetyksiä, lataa muita laitteita ja valaise tiesi tehokkaalla taskulampulla. Hätätilanteessa voit myös aktivoida voimakkaan SOS-hälytysäänen ja vilkkuvalon.

Sisäänrakennettu Li-ion-akku. Lataa USB-C-liitännän kautta

Sisäänrakennettu Li-ion-akku. Lataa USB-C-liitännän kautta

Tämä kätevä radio ei jätä sinua pulaan. Lataa radio mukana toimitettavalla USB-C-kaapelilla, niin saat jopa 32 tuntia radion kuunteluaikaa kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Varavirtaa aurinkoenergialla tai käsikammella

Varavirtaa aurinkoenergialla tai käsikammella

Virta ei lopu koskaan! Voit aina ladata varavirtaa radion päällä olevilla aurinkopaneeleilla tai pyörittämällä siihen kiinnitettyä käsikampea. Radio toimii myös 3 AAA-paristolla (eivät sisälly toimitukseen). USB-A-portin avulla voit hätätilanteessa ladata radiolla muita laitteitasi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

14

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2

15/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Love it! such a great product

Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product

Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

04/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.

Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2025-01-04

Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2025-01-04

02/02/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben

Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?

Edut

Multifunktional

Haitat

Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

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  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.