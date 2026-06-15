2 vuoden takuu
Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde
Tämän kätevän pienen taskulamppuradion avulla olet valmis kaikkeen. Ulosvedettävä antenni vastaanottaa AM- ja FM-radiolähetyksiä, ja tehokas taskulamppu valaisee tiesi. Laitteessa on jopa SOS-hälytys hätätilanteita varten. Lataa kaapelilla, aurinkoenergialla tai käsikammella.
Kompakti, kannettava radio
Analoginen FM/AM-viritys
Sisäänrakennettu litiumioniakku
SOS-hätävalo
Tämä näppärä kannettava radio on täydellinen kumppani pitkiin ulkoilupäiviin. Vastaanota selkeitä radiolähetyksiä, lataa muita laitteita ja valaise tiesi tehokkaalla taskulampulla. Hätätilanteessa voit myös aktivoida voimakkaan SOS-hälytysäänen ja vilkkuvalon.
Tämä kätevä radio ei jätä sinua pulaan. Lataa radio mukana toimitettavalla USB-C-kaapelilla, niin saat jopa 32 tuntia radion kuunteluaikaa kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Virta ei lopu koskaan! Voit aina ladata varavirtaa radion päällä olevilla aurinkopaneeleilla tai pyörittämällä siihen kiinnitettyä käsikampea. Radio toimii myös 3 AAA-paristolla (eivät sisälly toimitukseen). USB-A-portin avulla voit hätätilanteessa ladata radiolla muita laitteitasi.
4.3
5:stä
14
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04
Arvioitu tuote: TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Edut
Multifunktional
Haitat
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02