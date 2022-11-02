2 vuoden takuu
TAR8805/10
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Tällä Philipsin internet-radiolla löydät haluamasi helposti. Internet-radion, DAB+:n ja FM-virittimen lisäksi se tukee Spotify Connectia ja Bluetooth-suoratoistoa. Mobiililaitteen voi ladata langattomalla Qi-latausalustalla.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
ja langaton puhelimen laturi
Langaton Qi-latausalusta on radion päällä. Vanhemmille puhelimille on USB-latausportti. Suuri, selkeä digitaalinen kellonäyttö ja ohjainpainikkeet ovat etupaneelissa.
Toistatko Spotifysta? Tässä Bluetooth-internet-radiossa on Spotify Connect. Käytä mobiililaitettasi kaukosäätimenä, kun radio toistaa Spotifyn huippulaatuista signaalia – suoraan Spotifyn palvelimilta. Voit myös toistaa sisältöä muista musiikkipalveluista mobiililaitteesi kautta.
Uniajastimen ansiosta voit vaipua rauhalliseen uneen suosikkiradioasemasi soidessa taustalla. Kaksi herätystoimintoa mahdollistavat kahden eri herätysajan asettamisen. Täydellinen ominaisuus sinulle, jos useimmiten torkutat ensimmäisen herätyksen jälkeen.
3.5
5:stä
61
Arviot
S_Myles_22
02/11/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
The product is intuitive and easy to use.
It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR8805 Internet Radio
Käyttöpäivä 2021-10-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR8805 Internet Radio
Käyttöpäivä 2021-10-02
Chilali
16/08/2026
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung
Arvioitu tuote: TAR8805 Internetradio
Käyttöpäivä 2026-08-16
Arvioitu tuote: TAR8805 Internetradio
Käyttöpäivä 2026-08-16
PCHenriques
19/10/2023
Portugal
Vahvistettu ostaja
Funcionalidade
O que eu gosto mais é a opção de carregamento do telemóvel. Aconselho a toda a gente. Obrigado
Edut
carregamento de telemóvel, wireless, etc.
Haitat
Não encontrei.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR8805 Rádio da Internet
Käyttöpäivä 2022-10-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAR8805 Rádio da Internet
Käyttöpäivä 2022-10-19