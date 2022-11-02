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Internet-radio

TAR8805/10

3.5

| (61) Arviot

Enemmän sisältöä

Tällä Philipsin internet-radiolla löydät haluamasi helposti. Internet-radion, DAB+:n ja FM-virittimen lisäksi se tukee Spotify Connectia ja Bluetooth-suoratoistoa. Mobiililaitteen voi ladata langattomalla Qi-latausalustalla.

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Enemmän sisältöä

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • ja langaton puhelimen laturi

Langaton Qi-latausalusta. USB-portti

Langaton Qi-latausalusta. USB-portti

Langaton Qi-latausalusta on radion päällä. Vanhemmille puhelimille on USB-latausportti. Suuri, selkeä digitaalinen kellonäyttö ja ohjainpainikkeet ovat etupaneelissa.

Spotify Connect. Ohjaa Spotifya mobiililaitteellasi

Spotify Connect. Ohjaa Spotifya mobiililaitteellasi

Toistatko Spotifysta? Tässä Bluetooth-internet-radiossa on Spotify Connect. Käytä mobiililaitettasi kaukosäätimenä, kun radio toistaa Spotifyn huippulaatuista signaalia – suoraan Spotifyn palvelimilta. Voit myös toistaa sisältöä muista musiikkipalveluista mobiililaitteesi kautta.

Kaksi herätysaikaa ja uniajastin

Uniajastimen ansiosta voit vaipua rauhalliseen uneen suosikkiradioasemasi soidessa taustalla. Kaksi herätystoimintoa mahdollistavat kahden eri herätysajan asettamisen. Täydellinen ominaisuus sinulle, jos useimmiten torkutat ensimmäisen herätyksen jälkeen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.5

5:stä

61

Arviot

02/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

The product is intuitive and easy to use.

It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR8805 Internet Radio

Käyttöpäivä 2021-10-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR8805 Internet Radio

Käyttöpäivä 2021-10-02

16/08/2026

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung

Arvioitu tuote: TAR8805 Internetradio

Käyttöpäivä 2026-08-16

Arvioitu tuote: TAR8805 Internetradio

Käyttöpäivä 2026-08-16

19/10/2023

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Funcionalidade

O que eu gosto mais é a opção de carregamento do telemóvel. Aconselho a toda a gente. Obrigado

Edut

carregamento de telemóvel, wireless, etc.

Haitat

Não encontrei.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR8805 Rádio da Internet

Käyttöpäivä 2022-10-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAR8805 Rádio da Internet

Käyttöpäivä 2022-10-19

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