2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAS1209BK/00
Ota musiikki mukaasi minne menetkin
Tämän Bluetooth-kaiuttimen ansiosta voit lähteä ulos nauttimaan musiikista. Passiivielementti varmistaa jykevän basson ja IPX4-luokitus takaa, että kaiutin kestää kevyen sateen tai hikisen salireissun. Myös hands-free-puhelut onnistuvat missä vain.
Passiivielementti. Jykevä basso
Yhdistä kaksi kaiutinta stereoksi
Lähtöteho 5 W RMS
Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
Tämä kompakti kaiutin tuottaa mahtavan täyteläisen ja jykevän basson. Ota musiikki mukaasi ja nauti selkeästä äänestä puutarhassa, kävelyllä tai rannalla. Täydellinen töihin ja vapaa-aikaan kaikkialla.
Kaipaatko syvempää ääntä? Voit yhdistää helposti kaksi samanlaista kaiutinta ja nauttia erinomaisesta stereoäänestä. Kuule musiikki sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Liikkeellä ollessasikaan et jää paitsi yhdestäkään tahdista tai sanasta.
Tämä vankka pieni kaiutin on erinomainen valinta ulkoilmaan. IPX4-luokituksen ansiosta kaiutin selviytyy sade- ja hikiroiskeista, joten voit jatkaa kuuntelua rauhallisin mielin.
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
p62telum
06/09/2025
España
Recomendado
Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.
Edut
Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio
Haitat
Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
France 54
11/06/2026
France
Bon compromis
Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)
Arvioitu tuote: TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08
Arvioitu tuote: TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08