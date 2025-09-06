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  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin
  • Ota musiikki mukaasi minne menetkin

Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAS1209BK/00

4.5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Ota musiikki mukaasi minne menetkin

Tämän Bluetooth-kaiuttimen ansiosta voit lähteä ulos nauttimaan musiikista. Passiivielementti varmistaa jykevän basson ja IPX4-luokitus takaa, että kaiutin kestää kevyen sateen tai hikisen salireissun. Myös hands-free-puhelut onnistuvat missä vain.

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Ota musiikki mukaasi minne menetkin

  • Passiivielementti. Jykevä basso

  • Yhdistä kaksi kaiutinta stereoksi

  • Lähtöteho 5 W RMS

  • Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Passiivielementti tuottaa jykevän basson

Passiivielementti tuottaa jykevän basson

Tämä kompakti kaiutin tuottaa mahtavan täyteläisen ja jykevän basson. Ota musiikki mukaasi ja nauti selkeästä äänestä puutarhassa, kävelyllä tai rannalla. Täydellinen töihin ja vapaa-aikaan kaikkialla.

Pariliitä samanlaiseen kaiuttimeen, jotta saat stereoäänen

Kaipaatko syvempää ääntä? Voit yhdistää helposti kaksi samanlaista kaiutinta ja nauttia erinomaisesta stereoäänestä. Kuule musiikki sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Liikkeellä ollessasikaan et jää paitsi yhdestäkään tahdista tai sanasta.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Tämä vankka pieni kaiutin on erinomainen valinta ulkoilmaan. IPX4-luokituksen ansiosta kaiutin selviytyy sade- ja hikiroiskeista, joten voit jatkaa kuuntelua rauhallisin mielin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

06/09/2025

España

España

Recomendado

Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.

Edut

Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio

Haitat

Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

11/06/2026

France

France

Bon compromis

Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)

Arvioitu tuote: TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

Arvioitu tuote: TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

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