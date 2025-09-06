Ota musiikki mukaasi minne menetkin

Tämän Bluetooth-kaiuttimen ansiosta voit lähteä ulos nauttimaan musiikista. Passiivielementti varmistaa jykevän basson ja IPX4-luokitus takaa, että kaiutin kestää kevyen sateen tai hikisen salireissun. Myös hands-free-puhelut onnistuvat missä vain.