8 tunnin toistoaika. 2,5 tunnin latausaika

Ääni pysyy selkeänä myös suurilla äänenvoimakkuuksilla, ja passiivielementti tehostaa bassoa. Toistoaika on 8 tuntia, ja lataaminen täyteen kestää 2,5 tuntia. Luotettava Bluetooth-yhteys ja pariliitos on helppo muodostaa.