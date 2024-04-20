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Langaton kaiutin

TAS1505B/00

1

| (2) Arviot

Juhlatunnelma aina mukana

Ota juhlamusiikki kätevästi mukaasi tällä Bluetooth-kaiuttimella, jota voi sen pienen koon ansiosta kuljettaa mukana vaikka ranteesta roikottamalla. Kaiutin on vedenpitävä ja tuottaa yllättävän voimakkaan äänen kokoonsa nähden.

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Juhlatunnelma aina mukana

  • Bluetooth®

  • 2,5 W:n lähtöteho

  • 8 tunnin toistoaika

  • IPX7-vesitiivis

Kestävä ja IPX7-vesitiivis

Tämä kannettava Bluetooth-kaiutin on IPX7-vesitiivis eli se kestää jopa 30 minuutin täydellisen upotuksen enintään 1 metrin syvyiseen veteen. Voit juhlia suihkussa, altaalla, tai jopa altaassa! Langaton kantama on 20 m.

8 tunnin toistoaika. 2,5 tunnin latausaika

Ääni pysyy selkeänä myös suurilla äänenvoimakkuuksilla, ja passiivielementti tehostaa bassoa. Toistoaika on 8 tuntia, ja lataaminen täyteen kestää 2,5 tuntia. Luotettava Bluetooth-yhteys ja pariliitos on helppo muodostaa.

Valitse värisi. Näytä tyylisi

Ole aina oma itsesi. Tämä pieni kaiutin on saatavana useissa eri mattaväreissä, joten voit helposti valita tyyliisi sopivan. Yhteensopiva kantohihna helpottaa kaiuttimen kuljettamista mihin ikinä haluat

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.0

5:stä

2

Arviot

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Edut

Klein, handlich, preisgünstig

Haitat

Keine Lautstärkeregelung

Arvioitu tuote: TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Käyttöpäivä 2024-03-20

Arvioitu tuote: TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Käyttöpäivä 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Haitat

connection problem

Arvioitu tuote: TAS1505B Wireless speaker

Arvioitu tuote: TAS1505B Wireless speaker

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