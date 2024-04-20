2 vuoden takuu
TAS1505B/00
Juhlatunnelma aina mukana
Ota juhlamusiikki kätevästi mukaasi tällä Bluetooth-kaiuttimella, jota voi sen pienen koon ansiosta kuljettaa mukana vaikka ranteesta roikottamalla. Kaiutin on vedenpitävä ja tuottaa yllättävän voimakkaan äänen kokoonsa nähden.
Bluetooth®
2,5 W:n lähtöteho
8 tunnin toistoaika
IPX7-vesitiivis
Tämä kannettava Bluetooth-kaiutin on IPX7-vesitiivis eli se kestää jopa 30 minuutin täydellisen upotuksen enintään 1 metrin syvyiseen veteen. Voit juhlia suihkussa, altaalla, tai jopa altaassa! Langaton kantama on 20 m.
Ääni pysyy selkeänä myös suurilla äänenvoimakkuuksilla, ja passiivielementti tehostaa bassoa. Toistoaika on 8 tuntia, ja lataaminen täyteen kestää 2,5 tuntia. Luotettava Bluetooth-yhteys ja pariliitos on helppo muodostaa.
Ole aina oma itsesi. Tämä pieni kaiutin on saatavana useissa eri mattaväreissä, joten voit helposti valita tyyliisi sopivan. Yhteensopiva kantohihna helpottaa kaiuttimen kuljettamista mihin ikinä haluat
1.0
5:stä
2
Arviot
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Edut
Klein, handlich, preisgünstig
Haitat
Keine Lautstärkeregelung
Arvioitu tuote: TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Käyttöpäivä 2024-03-20
Arvioitu tuote: TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Käyttöpäivä 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Haitat
connection problem
Arvioitu tuote: TAS1505B Wireless speaker
Arvioitu tuote: TAS1505B Wireless speaker