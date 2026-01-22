TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
  • Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa

Langaton kaiutin

TAS1509BK/00

Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa

Ota äänesi mukaan kaikkialle tällä upealla Bluetooth-kaiuttimella. Passiivisäteilijä tuottaa iskevän basson, ja IPX7-luokituksen ansiosta kaiutin voidaan upottaa veteen 30 minuutiksi ilman ongelmia. Vastaa handsfree-puheluihin missä tahansa.

Näytä kaikki edut

Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa

  • Passiivisäteilijä. Iskevä basso

  • Muodosta stereopari kahdesta kaiuttimesta

  • 5W RMS-lähtöteho

  • IPX7-vesitiivis

Passiivisäteilijä voimakkaaseen bassontoistoon

Passiivisäteilijä voimakkaaseen bassontoistoon

Tämä mahtava pieni kaiutin tuottaa hämmästyttävän täyteläisen ja voimakkaan basson. Ota musiikki mukaasi ja kuuntele sitä selkeästi puutarhassa, kävelyllä tai rannalla. Täydellinen mukaan otettavaksi päivän suunnitelmista riippumatta.

Muodosta stereopari samanlaisen kaiuttimen kanssa

Kaipaatko vieläkin täyteläisempää ääntä? Voit helposti yhdistää kaksi samanlaista kaiutinta ja nauttia upeasta stereoäänestä. Kuule musiikkisi juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Et menetä säveltäkään tai sanaakaan edes liikkeellä ollessasi.

IPX7-vesitiivis

IPX7-vesitiivis

Tämä loistava pieni kaiutin on valmis kaikkeen. Jäätpä sateeseen, hikoiletpa kunnolla tai hyppäätpä jopa veneestä, IPX7-vesitiiviysluokituksen ansiosta kaiutin voidaan upottaa veteen jopa 30 minuutiksi ongelmitta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.