2 vuoden takuu
TAS1509BK/00
Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa
Ota äänesi mukaan kaikkialle tällä upealla Bluetooth-kaiuttimella. Passiivisäteilijä tuottaa iskevän basson, ja IPX7-luokituksen ansiosta kaiutin voidaan upottaa veteen 30 minuutiksi ilman ongelmia. Vastaa handsfree-puheluihin missä tahansa.
Passiivisäteilijä. Iskevä basso
Muodosta stereopari kahdesta kaiuttimesta
5W RMS-lähtöteho
IPX7-vesitiivis
Tämä mahtava pieni kaiutin tuottaa hämmästyttävän täyteläisen ja voimakkaan basson. Ota musiikki mukaasi ja kuuntele sitä selkeästi puutarhassa, kävelyllä tai rannalla. Täydellinen mukaan otettavaksi päivän suunnitelmista riippumatta.
Kaipaatko vieläkin täyteläisempää ääntä? Voit helposti yhdistää kaksi samanlaista kaiutinta ja nauttia upeasta stereoäänestä. Kuule musiikkisi juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Et menetä säveltäkään tai sanaakaan edes liikkeellä ollessasi.
Tämä loistava pieni kaiutin on valmis kaikkeen. Jäätpä sateeseen, hikoiletpa kunnolla tai hyppäätpä jopa veneestä, IPX7-vesitiiviysluokituksen ansiosta kaiutin voidaan upottaa veteen jopa 30 minuutiksi ongelmitta.
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