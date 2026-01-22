Kuuntele ääntä kunnolla missä tahansa

Ota äänesi mukaan kaikkialle tällä upealla Bluetooth-kaiuttimella. Passiivisäteilijä tuottaa iskevän basson, ja IPX7-luokituksen ansiosta kaiutin voidaan upottaa veteen 30 minuutiksi ilman ongelmia. Vastaa handsfree-puheluihin missä tahansa.