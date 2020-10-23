Muotoilu ja tehokkuus täydellisessä harmoniassa

Tällä yksinkertaisella ja vaikuttavalla Bluetooth-kaiuttimella voit nauttia musiikista tyylillä. Kohopainikkeilla voit hallita muun muassa musiikin toistoa ja Bluetooth-yhteyttä. Sisäisen mikrofonin ansiosta voit soittaa handsfree-puheluita ja kantokahvan avulla kaiutin on helppo siirtää huoneesta toiseen.