2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotonaan kaikkialla
Aamumusiikkia kylpyhuoneessa. Inspiroivia podcasteja kotitoimistossa. Tämä tyylikäs Bluetooth-kaiutin näyttää aina hyvältä villasekoitteesta valmistetun kaiutinkankaan ja kohopainikkeiden ansiosta. Saat yllättävän täyteläisen äänen ja 10 tuntia toistoaikaa.
Bluetooth®
5 W:n lähtöteho
10 tunnin toistoaika
Tällä yksinkertaisella ja vaikuttavalla Bluetooth-kaiuttimella voit nauttia musiikista tyylillä. Kohopainikkeilla voit hallita muun muassa musiikin toistoa ja Bluetooth-yhteyttä. Sisäisen mikrofonin ansiosta voit soittaa handsfree-puheluita ja kantokahvan avulla kaiutin on helppo siirtää huoneesta toiseen.
Kantama 20 metriä. Yhdellä latauksella saat 10 tuntia toistoaikaa. Lataaminen kestää 2,5 tuntia mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Passiivielementit tuottavat jykevän basson ja ääni pysyy kristallinkirkkaana jopa korkeilla äänenvoimakkuuksilla.
Kaiutin on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huippuvalmistaja Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvää, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.
Palkinnot
4.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Edut
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Haitat
None, seriously none.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS3505 Wireless speaker
Käyttöpäivä 2020-09-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS3505 Wireless speaker
Käyttöpäivä 2020-09-23
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Edut
Enkel, lätt
Haitat
Plingar vid på/av
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS3505 Trådlös högtalare
Käyttöpäivä 2021-02-28
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS3505 Trådlös högtalare
Käyttöpäivä 2021-02-28
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS3505 Wireless speaker
Käyttöpäivä 2020-02-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS3505 Wireless speaker
Käyttöpäivä 2020-02-17
IPX7-luokituksen ansiosta kaiutinelementin voi upottaa veteen jopa 30 minuutin ajaksi enintään 1 metrin syvyyteen. Kaiutinkangas ei ole vedenkestävä mutta kestää hyvin vesipisaroita.