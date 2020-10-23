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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAS3505/00

4.3

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Kotonaan kaikkialla

Aamumusiikkia kylpyhuoneessa. Inspiroivia podcasteja kotitoimistossa. Tämä tyylikäs Bluetooth-kaiutin näyttää aina hyvältä villasekoitteesta valmistetun kaiutinkankaan ja kohopainikkeiden ansiosta. Saat yllättävän täyteläisen äänen ja 10 tuntia toistoaikaa.

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Kotonaan kaikkialla

  • Bluetooth®

  • 5 W:n lähtöteho

  • 10 tunnin toistoaika

Muotoilu ja tehokkuus täydellisessä harmoniassa

Muotoilu ja tehokkuus täydellisessä harmoniassa

Tällä yksinkertaisella ja vaikuttavalla Bluetooth-kaiuttimella voit nauttia musiikista tyylillä. Kohopainikkeilla voit hallita muun muassa musiikin toistoa ja Bluetooth-yhteyttä. Sisäisen mikrofonin ansiosta voit soittaa handsfree-puheluita ja kantokahvan avulla kaiutin on helppo siirtää huoneesta toiseen.

10 tunnin toistoaika. 2,5 tunnin latausaika

10 tunnin toistoaika. 2,5 tunnin latausaika

Kantama 20 metriä. Yhdellä latauksella saat 10 tuntia toistoaikaa. Lataaminen kestää 2,5 tuntia mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Passiivielementit tuottavat jykevän basson ja ääni pysyy kristallinkirkkaana jopa korkeilla äänenvoimakkuuksilla.

Kvadrat-kaiutinkangas. Päästää äänen läpi.

Kaiutin on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huippuvalmistaja Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvää, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-1679621

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

23/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Big Performance from a little speaker.

Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.

Edut

Perfornance sound quality and perfect size for travelling.

Haitat

None, seriously none.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS3505 Wireless speaker

Käyttöpäivä 2020-09-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS3505 Wireless speaker

Käyttöpäivä 2020-09-23

31/03/2021

Sverige

Sverige

Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling

Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.

Edut

Enkel, lätt

Haitat

Plingar vid på/av

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS3505 Trådlös högtalare

Käyttöpäivä 2021-02-28

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS3505 Trådlös högtalare

Käyttöpäivä 2021-02-28

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound for a small speaker

Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS3505 Wireless speaker

Käyttöpäivä 2020-02-17

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS3505 Wireless speaker

Käyttöpäivä 2020-02-17

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPX7-luokituksen ansiosta kaiutinelementin voi upottaa veteen jopa 30 minuutin ajaksi enintään 1 metrin syvyyteen. Kaiutinkangas ei ole vedenkestävä mutta kestää hyvin vesipisaroita.