2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Laula kovaa
Anna lasten ottaa lava haltuunsa värikkäällä Bluetooth-kaiuttimella, jossa on langaton mikrofoni! Yhden painikkeen tallennuksella he voivat tallentaa helposti niin musiikkikappaleita, tarinoita kuin esitelmiäkin. Ääni on kirkas ja toistoaikaa on 6 tuntia.
langaton mikrofoni 5 m
älykäs Bluetooth-pariliitäntä
6 tunnin toistoaika
105 x 105 x 38 mm
Tässä kätevässä Bluetooth-kaiuttimessa on langaton mikrofoni. Lapset voivat laulaa musiikin mukana, kertoa tarinoita tai jopa näytellä keksimiään elokuvakohtauksia kavereidensa kanssa! Yhden kosketuksen tallennuksella he voivat luoda tallenteita helposti microSD-kortille.
Toistoaika on 6 tuntia ja lataaminen täyteen kestää 2,5 tuntia microUSB-liitännän kautta. Viiden selkeästi merkityn painikkeen ansiosta lapset voivat toistaa ja keskeyttää, hallita äänenvoimakkuutta, vaihtaa lähdettä ja tallentaa helposti.
Siirrä langaton Bluetooth-kaiutin pariliitostilaan painamalla toisto-/taukopainiketta pitkään. Pariliitoksen jälkeen kaiutin muistaa viimeisimmän laitteen, johon se on pariliitetty. Kaiuttimen langaton kantama on 10 m.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Edut
Permet de travailler son élocution
Haitat
Difficile à trouver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS4405N Enceinte sans fil
Käyttöpäivä 2023-10-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS4405N Enceinte sans fil
Käyttöpäivä 2023-10-14