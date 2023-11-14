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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAS4405N/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Laula kovaa

Anna lasten ottaa lava haltuunsa värikkäällä Bluetooth-kaiuttimella, jossa on langaton mikrofoni! Yhden painikkeen tallennuksella he voivat tallentaa helposti niin musiikkikappaleita, tarinoita kuin esitelmiäkin. Ääni on kirkas ja toistoaikaa on 6 tuntia.

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Laula kovaa

  • langaton mikrofoni 5 m

  • älykäs Bluetooth-pariliitäntä

  • 6 tunnin toistoaika

  • 105 x 105 x 38 mm

Laula tai puhu ja rakasta.

Laula tai puhu ja rakasta.

Tässä kätevässä Bluetooth-kaiuttimessa on langaton mikrofoni. Lapset voivat laulaa musiikin mukana, kertoa tarinoita tai jopa näytellä keksimiään elokuvakohtauksia kavereidensa kanssa! Yhden kosketuksen tallennuksella he voivat luoda tallenteita helposti microSD-kortille.

Helppoa leikkiä

Helppoa leikkiä

Toistoaika on 6 tuntia ja lataaminen täyteen kestää 2,5 tuntia microUSB-liitännän kautta. Viiden selkeästi merkityn painikkeen ansiosta lapset voivat toistaa ja keskeyttää, hallita äänenvoimakkuutta, vaihtaa lähdettä ja tallentaa helposti.

Älykäs Bluetooth-pariliitäntä

Älykäs Bluetooth-pariliitäntä

Siirrä langaton Bluetooth-kaiutin pariliitostilaan painamalla toisto-/taukopainiketta pitkään. Pariliitoksen jälkeen kaiutin muistaa viimeisimmän laitteen, johon se on pariliitetty. Kaiuttimen langaton kantama on 10 m.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

14/11/2023

België

België

Enceinte sans fil Philips pour les enfants

Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!

Edut

Permet de travailler son élocution

Haitat

Difficile à trouver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS4405N Enceinte sans fil

Käyttöpäivä 2023-10-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS4405N Enceinte sans fil

Käyttöpäivä 2023-10-14

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