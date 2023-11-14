Laula tai puhu ja rakasta.

Tässä kätevässä Bluetooth-kaiuttimessa on langaton mikrofoni. Lapset voivat laulaa musiikin mukana, kertoa tarinoita tai jopa näytellä keksimiään elokuvakohtauksia kavereidensa kanssa! Yhden kosketuksen tallennuksella he voivat luoda tallenteita helposti microSD-kortille.