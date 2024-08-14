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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAS5505/00

4

| (4) Arviot

1 palkinto

Rentoudu tyylillä

Rentoudu sisustukseen kuin sisustukseen sopivan Bluetooth-kaiuttimen avulla. Saat 12 tunnin toistoajan, täyteläisen äänen ja lämpimän basson. Villasekoitteesta valmistettu kaiutinkangas tuo hienostuneisuutta, ja sisäisen mikrofonin ansiosta voit soittaa handsfree-puheluita.

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Rentoudu tyylillä

  • Bluetooth®

  • 20 W:n lähtöteho

  • 12 tunnin toistoaika

Muotoilu ja tehokkuus täydellisessä harmoniassa

Muotoilu ja tehokkuus täydellisessä harmoniassa

Tämä kaiutin näyttää upealta kaikissa ympäristöissä. Kohopainikkeilla voit hallita muun muassa musiikin toistoa ja Bluetooth-yhteyttä. Sisäisen mikrofonin ansiosta voit soittaa handsfree-puheluita ja kantohihna on helppo pujottaa kaiuttimen aukkoon.

12 tunnin toistoaika. 3,5 tunnin latausaika

12 tunnin toistoaika. 3,5 tunnin latausaika

Vaihda työskentelystä illalliskutsuihin helposti: kaiuttimen kantama on 20 metriä ja saat 12 tuntia toistoaikaa vain yhdellä latauksella. Lataaminen kestää 3,5 tuntia mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.

Kvadrat-kaiutinkangas. Päästää äänen läpi.

Kaiutin on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huippuvalmistaja Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvää, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-1679621

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

4

Arviot

4
3
2

14/08/2024

Nederland

Nederland

perfecte speakers

2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.

Edut

Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.

Haitat

Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS5505 Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2023-08-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS5505 Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2023-08-14

05/04/2023

Nederland

Nederland

geweldig speaker!

Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!

Edut

mooie geluid, makkelijk te verbinden

Haitat

geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS5505 Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2023-03-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS5505 Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2023-03-05

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt Satter Sound

Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK

Edut

wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet

Haitat

wenn es was kostet :-)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Käyttöpäivä 2020-06-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Käyttöpäivä 2020-06-08

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPX7-luokituksen ansiosta kaiutinelementin voi upottaa veteen jopa 30 minuutin ajaksi enintään 1 metrin syvyyteen. Kaiutinkangas ei ole vedenkestävä mutta kestää hyvin vesipisaroita.