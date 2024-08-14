2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAS5505/00
Rentoudu tyylillä
Rentoudu sisustukseen kuin sisustukseen sopivan Bluetooth-kaiuttimen avulla. Saat 12 tunnin toistoajan, täyteläisen äänen ja lämpimän basson. Villasekoitteesta valmistettu kaiutinkangas tuo hienostuneisuutta, ja sisäisen mikrofonin ansiosta voit soittaa handsfree-puheluita.
Bluetooth®
20 W:n lähtöteho
12 tunnin toistoaika
Tämä kaiutin näyttää upealta kaikissa ympäristöissä. Kohopainikkeilla voit hallita muun muassa musiikin toistoa ja Bluetooth-yhteyttä. Sisäisen mikrofonin ansiosta voit soittaa handsfree-puheluita ja kantohihna on helppo pujottaa kaiuttimen aukkoon.
Vaihda työskentelystä illalliskutsuihin helposti: kaiuttimen kantama on 20 metriä ja saat 12 tuntia toistoaikaa vain yhdellä latauksella. Lataaminen kestää 3,5 tuntia mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.
Kaiutin on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huippuvalmistaja Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvää, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.
Palkinnot
4.0
5:stä
4
Arviot
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Edut
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Haitat
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS5505 Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2023-08-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS5505 Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Edut
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Haitat
geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS5505 Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2023-03-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS5505 Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2023-03-05
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Edut
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Haitat
wenn es was kostet :-)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Käyttöpäivä 2020-06-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Käyttöpäivä 2020-06-08
IPX7-luokituksen ansiosta kaiutinelementin voi upottaa veteen jopa 30 minuutin ajaksi enintään 1 metrin syvyyteen. Kaiutinkangas ei ole vedenkestävä mutta kestää hyvin vesipisaroita.