Rentoudu tyylillä

Rentoudu sisustukseen kuin sisustukseen sopivan Bluetooth-kaiuttimen avulla. Saat 12 tunnin toistoajan, täyteläisen äänen ja lämpimän basson. Villasekoitteesta valmistettu kaiutinkangas tuo hienostuneisuutta, ja sisäisen mikrofonin ansiosta voit soittaa handsfree-puheluita.