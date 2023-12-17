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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAS7505/00

4.5

| (10) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Kaunista musiikkia

Aina tyylikkäällä Bluetooth-kaiuttimella kuuntelet sitä, mitä rakastat. Saat 20 tunnin toistoajan, täyteläisen äänen ja lämpimän basson. Virtalähdetoiminnolla lataat puhelimen, ja villasekoitteesta valmistettu kaiutinkangas lisää tyylikkyyttä.

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Kaunista musiikkia

  • Bluetooth®

  • 30 W:n lähtöteho

  • 20 tunnin toistoaika

  • Sisäinen virtalähdetoiminto

Muotoilu ja tehokkuus täydellisessä harmoniassa

Muotoilu ja tehokkuus täydellisessä harmoniassa

Tällä Bluetooth-kaiuttimella voit nauttia musiikista tyylillä – aamutreenistä illalliseen parvekkeella. Kohopainikkeilla voit hallita muun muassa musiikin toistoa, stereopariliitoksia ja Bluetooth-yhteyttä. Kaiuttimessa on myös aukko kantohihnalle.

Kvadrat-kaiutinkangas. Päästää äänen läpi.

Kaiutin on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huippuvalmistaja Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvää, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.

20 tunnin toistoaika. 4,5 tunnin latausaika

20 tunnin toistoaika. 4,5 tunnin latausaika

Kantama 20 metriä. Yhdellä latauksella saat 20 tuntia toistoaikaa. Lataaminen kestää 4,5 tuntia mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-1679621

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

10

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

17/12/2023

Suomi

Suomi

Powerfull bt soeaker

Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7505 Langaton kaiutin

Käyttöpäivä 2022-11-17

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7505 Langaton kaiutin

Käyttöpäivä 2022-11-17

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Edut

goed geluid, gemakkelijk

Haitat

geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7505 Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2023-09-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7505 Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2023-09-18

24/11/2023

Nederland

Nederland

Fijne speaker

Mooie vormgeving. Fijn geluid. 2 speakers gekocht om stereo geluid te krijgen. Werkt perfect en goed.

Edut

Geluid, vormgeving, koppelen aan andere speaker

Haitat

Geen mogelijkheid bass of treble in te stellen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7505 Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2022-11-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAS7505 Draadloze luidspreker

Käyttöpäivä 2022-11-24

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPX7-luokituksen ansiosta kaiutinelementin voi upottaa veteen jopa 30 minuutin ajaksi enintään 1 metrin syvyyteen. Kaiutinkangas ei ole vedenkestävä mutta kestää hyvin vesipisaroita.