2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kaunista musiikkia
Aina tyylikkäällä Bluetooth-kaiuttimella kuuntelet sitä, mitä rakastat. Saat 20 tunnin toistoajan, täyteläisen äänen ja lämpimän basson. Virtalähdetoiminnolla lataat puhelimen, ja villasekoitteesta valmistettu kaiutinkangas lisää tyylikkyyttä.
Bluetooth®
30 W:n lähtöteho
20 tunnin toistoaika
Sisäinen virtalähdetoiminto
Tällä Bluetooth-kaiuttimella voit nauttia musiikista tyylillä – aamutreenistä illalliseen parvekkeella. Kohopainikkeilla voit hallita muun muassa musiikin toistoa, stereopariliitoksia ja Bluetooth-yhteyttä. Kaiuttimessa on myös aukko kantohihnalle.
Kaiutin on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huippuvalmistaja Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvää, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.
Kantama 20 metriä. Yhdellä latauksella saat 20 tuntia toistoaikaa. Lataaminen kestää 4,5 tuntia mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.
Palkinnot
4.5
5:stä
10
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Double speaker combi
17/12/2023
Suomi
Powerfull bt soeaker
Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7505 Langaton kaiutin
Käyttöpäivä 2022-11-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7505 Langaton kaiutin
Käyttöpäivä 2022-11-17
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Edut
goed geluid, gemakkelijk
Haitat
geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7505 Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2023-09-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7505 Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2023-09-18
Tjebbe
24/11/2023
Nederland
Fijne speaker
Mooie vormgeving. Fijn geluid. 2 speakers gekocht om stereo geluid te krijgen. Werkt perfect en goed.
Edut
Geluid, vormgeving, koppelen aan andere speaker
Haitat
Geen mogelijkheid bass of treble in te stellen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7505 Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2022-11-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAS7505 Draadloze luidspreker
Käyttöpäivä 2022-11-24
IPX7-luokituksen ansiosta kaiutinelementin voi upottaa veteen jopa 30 minuutin ajaksi enintään 1 metrin syvyyteen. Kaiutinkangas ei ole vedenkestävä mutta kestää hyvin vesipisaroita.