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  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata
  • Anna musiikin ja puhelujen virrata

Tuotanto lopetettu

Täysin langattomat kuulokkeet

TAT3508BK/00

3.2
| (12) Arviot
Anna musiikin ja puhelujen virrata
Pysy mukana liikkeessä! Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on upea äänenlaatu ja melunvaimennustekniikkaa. Kuulokkeet myös vaimentavat tuulen suhinaa. Missä ikinä oletkin, voit nauttia lempimusiikistasi ja selkeistä puheluista. Sujauta latauskotelo taskuun, niin päivä voi alkaa.
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Anna musiikin ja puhelujen virrata

  • Luonnollinen ääni

  • Melunvaimennus

  • Selkeämmät puhelut

  • Bluetooth LE -ääni*

Keskity musiikkiin. Melunvaimennus

Keskity musiikkiin. Melunvaimennus

Melunvaimennus hiljentää tuulen suhinaa ja muita taustaääniä, jotta voit keskittyä rauhassa musiikkiin tai puheluun. Käytä automaattiasetuksia tai säädä ne haluamiksesi Philips Headphones -sovelluksella. Haluatko kuulla ympäristön äänet paremmin? Ota taustaäänitila käyttöön napauttamalla korvanappia.

Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu

Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu

Puhelun aikana kuulokkeiden erillinen mikrofoni tallentaa puheesi ja tekoälyyn perustuva algoritmi poistaa taustamelun. Näin pääosaan pääsee äänesi eikä esimerkiksi liikenteen hälinä tai ympärillä olevien ihmisten puhe.

Parempi yhteys ja äänenlaatu. Uuden sukupolven Bluetooth*

Parempi yhteys ja äänenlaatu. Uuden sukupolven Bluetooth*

Kuulokkeet toimivat Bluetooth LE -ääntä ja LC3-koodekkia* tukevien laitteiden kanssa ja takaavat siten vakaamman yhteyden sekä huomattavasti paremman äänenlaadun. Ääni ei katkeile, vaikka suoratoistaisit musiikkia tai puhuisit puhelua tiheästi rakennetulla alueella, ja elokuvien ja pelien ääni on lähes täysin viiveetön.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.2

5:stä

12

Arviot

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Edut

Tolles Tragegefühl

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Edut

Lange Akkudauer , guter klang

Haitat

keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

26/09/2024

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

God bass

Funker veldig bra, men tøver litt med BT tilkoblinga nå og da.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Edellyttää ohjelmistopäivitystä. Philips Headphones -sovellus ilmoittaa, kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla.