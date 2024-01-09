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  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
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  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
  • Nauti elämästä, tanssista ja musiikista

Tuotanto lopetettu

Täysin langattomat kuulokkeet

TAT5506BK/00

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Nauti elämästä, tanssista ja musiikista
Upeat täysin langattomat kuulokkeet sopivat niin musiikin kuunteluun kuin puheluihinkin. Pro-melunvaimennus vaimentaa taustamelun, joten voit kuunnella musiikkia ulkona tai työmatkalla ilman häiriöitä. Kuulokkeet istuvat tukevasti, tuntuvat miellyttäviltä ja metallinen ulkonäkö näyttää tyylikkäältä.
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Nauti elämästä, tanssista ja musiikista

  • Pro-melunvaimennus

  • Selkeät puhelut kahdella mikrofonilla

  • Langaton latauskotelo

  • IPX5-vesitiivis

Tyylikäs muotoilu ja Pro-melunvaimennus

Tyylikäs muotoilu ja Pro-melunvaimennus

Nämä aidosti langattomat kuulokkeet eivät ainoastaan näytä hyvältä vaan auttavat sinua myös keskittymään. Edistyksellinen melunvaimennus suodattaa ei-toivotut äänet pois, ja taustaäänitilan avulla tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu. Käynnistä Voice Enhanced -tila Philipsin Headphones-sovelluksessa, niin voit keskustella ihmisten kanssa ottamatta kuuloketta pois.

Loistava äänentoisto 10 mm:n neodyymielementeillä

Loistava äänentoisto 10 mm:n neodyymielementeillä

Matkalla. Junassa. Puistossa tai kuntosalilla. Missä ikinä kuunteletkaan – täydellisesti viritetyt 10 mm elementit antavat mahtavan äänenlaadun jokaiselle kappaleelle, soittolistalle ja paljon muulle. Jos otat kuulokkeen pois korvasta, musiikki menee tauolle ja jatkuu heti, kun laitat sen takaisin korvaasi.

Selkeät puhelut, yhdellä tai molemmilla kuulokkeilla

Selkeät puhelut, yhdellä tai molemmilla kuulokkeilla

Kaksi mikrofonia keskittyy puheääneesi, jolloin se kuuluu aina selkeästi ja pystyt kaksinkertaistamaan puheaikasi käyttämällä vain toista kuuloketta toisen latautuessa. Mikrofonit on määritelty automaattisesti niin, että vain käytössä olevan kuulokkeen mikrofoni on päällä, mikä tekee kuulokkeiden vaihtamisesta akun loppuessa helppoa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Edut

Son et batterie

Haitat

Boîtier gros

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT5506BK Casque True Wireless

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT5506BK Casque True Wireless

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.