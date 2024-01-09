2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAT5506BK/00
Pro-melunvaimennus
Selkeät puhelut kahdella mikrofonilla
Langaton latauskotelo
IPX5-vesitiivis
Nämä aidosti langattomat kuulokkeet eivät ainoastaan näytä hyvältä vaan auttavat sinua myös keskittymään. Edistyksellinen melunvaimennus suodattaa ei-toivotut äänet pois, ja taustaäänitilan avulla tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu. Käynnistä Voice Enhanced -tila Philipsin Headphones-sovelluksessa, niin voit keskustella ihmisten kanssa ottamatta kuuloketta pois.
Matkalla. Junassa. Puistossa tai kuntosalilla. Missä ikinä kuunteletkaan – täydellisesti viritetyt 10 mm elementit antavat mahtavan äänenlaadun jokaiselle kappaleelle, soittolistalle ja paljon muulle. Jos otat kuulokkeen pois korvasta, musiikki menee tauolle ja jatkuu heti, kun laitat sen takaisin korvaasi.
Kaksi mikrofonia keskittyy puheääneesi, jolloin se kuuluu aina selkeästi ja pystyt kaksinkertaistamaan puheaikasi käyttämällä vain toista kuuloketta toisen latautuessa. Mikrofonit on määritelty automaattisesti niin, että vain käytössä olevan kuulokkeen mikrofoni on päällä, mikä tekee kuulokkeiden vaihtamisesta akun loppuessa helppoa.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Edut
Son et batterie
Haitat
Boîtier gros
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT5506BK Casque True Wireless
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT5506BK Casque True Wireless