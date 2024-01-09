Loistava äänentoisto 10 mm:n neodyymielementeillä

Matkalla. Junassa. Puistossa tai kuntosalilla. Missä ikinä kuunteletkaan – täydellisesti viritetyt 10 mm elementit antavat mahtavan äänenlaadun jokaiselle kappaleelle, soittolistalle ja paljon muulle. Jos otat kuulokkeen pois korvasta, musiikki menee tauolle ja jatkuu heti, kun laitat sen takaisin korvaasi.