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  • Bassoääni
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  • Bassoääni
  • Bassoääni
  • Bassoääni
  • Bassoääni

Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet

TAUE100BK/00

5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Bassoääni
Nappikuulokkeiden parannettu bassoäänen laatu tekee musiikista miellyttävää kuunnella.
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parantavat äänenlaatua

Bassoääni

  • Upea ääni

  • Miellyttävä istuvuus

Neodyymi-kaiutinohjaimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä

Neodyymi on paras materiaali vahvistamaan magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

14,2 mm:n kaiutinelementit tuottavat täyteläisen basson ja selkeän äänen

14,2 mm:n kaiutinelementit tuottavat täyteläisen basson ja selkeän äänen

Laadukkaiden 14,2 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit takaavat täyteläisen basson ja selkeän äänen.

Ergonominen muotoilu takaa täydellisen istuvuuden korvakäytävään

0

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Arviot

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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Edut

Muy buen sonido

Haitat

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUE100BK Auriculares

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUE100BK Auriculares

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Edut

Qualité de son, confort, basses

Haitat

Aucun

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUE100WT Casque

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAUE100WT Casque

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