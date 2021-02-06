2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAUE100BK/00
Upea ääni
Miellyttävä istuvuus
Neodyymi on paras materiaali vahvistamaan magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.
Laadukkaiden 14,2 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit takaavat täyteläisen basson ja selkeän äänen.
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5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Edut
Muy buen sonido
Haitat
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUE100BK Auriculares
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUE100BK Auriculares
Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Edut
Qualité de son, confort, basses
Haitat
Aucun
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUE100WT Casque
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAUE100WT Casque