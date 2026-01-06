2 vuoden takuu
TAV2000FB/00
Klassinen muotoilu, moderni ääni
FM-digitaaliviritin
Bluetooth® 5.4
Akku käyttäjän vaihdettavissa
Kiinnostu klassisesta tyylistä, ihastu lämpimään ääneen. Tämä kannettava radio tuo 1950-luvun pyöristetyn muotoilun ja fyysisen äänenvoimakkuuden säätimen takaisin muotiin, ja tarjoaa 2,5 tuuman kokoäänielementillään ripauksen lämpöä ja yllättävää tehoa tuottamaansa ääneen. Täydellinen yhdistelmä perinnettä ja innovaatiota.
Musiikkia, draamaa vai urheilua? Mitä haluatkaan kuunnella, FM-radion teleskooppiantenni varmistaa kristallinkirkkaan kuuluvuuden. Digitaalinen viritin helpottaa suosikkikanavien löytämistä, ja tallentamalla kanavat 20 pikavalintaan löydät ne helposti myös uudelleen. Kaksi lempikanavaasi voidaan myös tallentaa radion etuosan pikatoimintopainikkeisiin 1 ja 2.
Tämä klassisuutta huokuva radio on muutakin kuin vain radio. Bluetooth® 5.4 -yhteyden ansiosta voit suoratoistaa esimerkiksi podcasteja ja soittolistoja älylaitteestasi. Huipputason äänenlaatu pysyy vakaana, vaikka soittolistaa suoratoistettaisiin toisessa huoneessa olevasta puhelimesta.
1.5
5:stä
2
Arviot
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Kannettava radio
Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Kannettava radio
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Radio portable
Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Radio portable
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.