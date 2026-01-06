Ymmärrämme, että sinulla on ongelmia keräilykappaleesi äänenlaadun kanssa Bluetooth-tilassa, ja antennin heikkous aiheuttaa äänen aaltoilua. Suosittelemme seuraavia toimenpiteitä: Tarkista Bluetooth-yhteys: Yritä iraa laite ja yhdistää se uudelleen. Tämä voi auttaa korjaamaan mahdolliset yhteysongelmat. Antenni: Jos antenni on vahingoittunut tai heikko, se voi vaikuttaa äänen laatuun. Varmista, että antenni on kunnolla kiinnitetty ja ei ole vaurioitunut. Laitteen uudelleenkäynnistys: Käynnistä laite uudelleen, sillä tämä voi ratkaista tilapäiset ohjelmistohäiriöt. Säädä ääniasetuksia: Tarkista laitteesi ääniasetukset ja varmista, että ne ovat optimaaliset. Jos käytät sovellusta, jossa on ääniasetuksia, kokeile säätää niitä. Jos ongelma jatkuu näiden toimenpiteiden jälkeen, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.