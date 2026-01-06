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  • The Janet
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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet

RetroKannettava radio

TAV2000FB/00

1.5

| (2) Arviot

The Janet

Runoutta silmille ja korville! Tämä kannettava kotiradio ilahduttaa rohkealla ulkonäöllään ja täyteläisellä, lämpimällä äänellään. Nauti kristallinkirkkaasta FM-radiosta ja suoratoista soittolistoja helposti. Kuulokeliitännän ansiosta voit kuunnella myös rauhassa itseksesi.

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The Janet

  • Klassinen muotoilu, moderni ääni

  • Digitaalinen FM-viritys

  • Bluetooth® 5.4

  • Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku

Entisajan ulkonäkö, nykyajan ääni

Entisajan ulkonäkö, nykyajan ääni

Ihastu klassiseen muotoiluun ja jää nauttimaan lämpimästä äänestä. Tämä kannettava radio tuo takaisin 1950-luvun radioiden pyöristetyn muotoilun ja käsin säädettävän äänenvoimakkuusnupin sekä täydentää niitä 2.5” laajakaistaelementin lämpimällä ja yllättävän voimakkaalla äänellä. Se on täydellinen yhdistelmä perinteitä ja innovaatioita.

Digitaalinen FM-viritin ja jopa 20 esiasetusta

Digitaalinen FM-viritin ja jopa 20 esiasetusta

Musiikkia, uutisia, kuunnelmia vai urheilua? Mitä tahansa kuunteletkin, tämän FM-radion teleskooppiantenni takaa kristallinkirkkaan vastaanoton. Digitaalisen virityksen ansiosta asemat löytyvät erittäin helposti. Voit myös tallentaa 20 esiasetusta ja määrittää kaksi suosikkiasi radion etuosan pikavalintapainikkeisiin 1 ja 2.

Bluetooth® 5.4 takaa vakaan ja pidemmälle ulottuvan yhteyden

Bluetooth® 5.4 takaa vakaan ja pidemmälle ulottuvan yhteyden

Tämä klassisen näköinen radio tarjoaa paljon muutakin kuin radiolähetyksiä. Bluetooth® 5.4 -yhteyden ansiosta voit suoratoistaa podcasteja, soittolistoja ja muuta sisältöä älylaitteestasi radioon. Yhteys on vakaa ja ääni laadukas, vaikka suoratoistaisit soittolistaa puhelimesta, jonka jätit toiseen huoneeseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.5

5:stä

2

Arviot

5
4
3

06/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Melko lelu

Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.

Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Kannettava radio

Date of Use 2025-12-06

Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Kannettava radio

Date of Use 2025-12-06

12/11/2025

France

France

Son du reveil beacoup trop fort et non reglable

En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.

Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Radio portable

Date of Use 2025-10-12

Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Radio portable

Date of Use 2025-10-12

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  1. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.