2 vuoden takuu
TAV2000FB/00
The Janet
Runoutta silmille ja korville! Tämä kannettava kotiradio ilahduttaa rohkealla ulkonäöllään ja täyteläisellä, lämpimällä äänellään. Nauti kristallinkirkkaasta FM-radiosta ja suoratoista soittolistoja helposti. Kuulokeliitännän ansiosta voit kuunnella myös rauhassa itseksesi.
Klassinen muotoilu, moderni ääni
Digitaalinen FM-viritys
Bluetooth® 5.4
Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku
Ihastu klassiseen muotoiluun ja jää nauttimaan lämpimästä äänestä. Tämä kannettava radio tuo takaisin 1950-luvun radioiden pyöristetyn muotoilun ja käsin säädettävän äänenvoimakkuusnupin sekä täydentää niitä 2.5” laajakaistaelementin lämpimällä ja yllättävän voimakkaalla äänellä. Se on täydellinen yhdistelmä perinteitä ja innovaatioita.
Musiikkia, uutisia, kuunnelmia vai urheilua? Mitä tahansa kuunteletkin, tämän FM-radion teleskooppiantenni takaa kristallinkirkkaan vastaanoton. Digitaalisen virityksen ansiosta asemat löytyvät erittäin helposti. Voit myös tallentaa 20 esiasetusta ja määrittää kaksi suosikkiasi radion etuosan pikavalintapainikkeisiin 1 ja 2.
Tämä klassisen näköinen radio tarjoaa paljon muutakin kuin radiolähetyksiä. Bluetooth® 5.4 -yhteyden ansiosta voit suoratoistaa podcasteja, soittolistoja ja muuta sisältöä älylaitteestasi radioon. Yhteys on vakaa ja ääni laadukas, vaikka suoratoistaisit soittolistaa puhelimesta, jonka jätit toiseen huoneeseen.
1.5
5:stä
2
Arviot
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
Arvioitu tuote: Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
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