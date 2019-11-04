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Tuotanto lopetettu
TAVS300/00
Nykyretro
Toista omalla tavallasi. Tällä kannettavalla Bluetooth-kaiuttimella on retrohenkinen ulkomuoto. Saat 10 tuntia toistoaikaa, selkeän äänen ja aux-in-liitännän kaikille lähteille. Puu- ja messinkiosien aidot 1950-luvun yksityiskohdat lisäävät ajatonta lumoa.
Bluetooth®
4 W:n lähtöteho
10 tunnin toistoaika
Tämä retrotyylinen Bluetooth on kuin suoraan 1950-luvulta. Puinen vintage-kotelo. Messingin värinen äänenvoimakkuuden säädin ja kaiutinritilä. Yksityiskohdat ajalta, jolloin jazz oli suosittua ja rock and roll vasta tulossa suosioon.
Akku antaa 10 tunnin toistoajan täydellä latauksella. Lataaminen kestää noin 4 tuntia ja on helppoa mukana toimitettavan mikro-USB-kaapelin avulla. Bluetooth-painikkeen painallus siirtää kaiuttimen valmiiksi muodostamaan pariliitoksen Bluetooth-laitteesi kanssa.
Klassisesta electronicaan. Jazztyylinen kaiutin sopii muunkin musiikin kuin jazzin kuuntelemiseen. Riippumatta siitä, mitä kuuntelet, 1,75 tuuman koko äänialueen elementti tuottaa terävän, kirkkaan äänen. Passiivielementti tehostaa bassoa ja lisää mataliin ääniin miellyttävää voimakkuutta.
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