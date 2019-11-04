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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAVS300/00

Nykyretro

Toista omalla tavallasi. Tällä kannettavalla Bluetooth-kaiuttimella on retrohenkinen ulkomuoto. Saat 10 tuntia toistoaikaa, selkeän äänen ja aux-in-liitännän kaikille lähteille. Puu- ja messinkiosien aidot 1950-luvun yksityiskohdat lisäävät ajatonta lumoa.

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Nykyretro

  • Bluetooth®

  • 4 W:n lähtöteho

  • 10 tunnin toistoaika

Puinen vintage-kotelo. 1950-luvun yksityiskohdat

Tämä retrotyylinen Bluetooth on kuin suoraan 1950-luvulta. Puinen vintage-kotelo. Messingin värinen äänenvoimakkuuden säädin ja kaiutinritilä. Yksityiskohdat ajalta, jolloin jazz oli suosittua ja rock and roll vasta tulossa suosioon.

10 tunnin toistoaika

Akku antaa 10 tunnin toistoajan täydellä latauksella. Lataaminen kestää noin 4 tuntia ja on helppoa mukana toimitettavan mikro-USB-kaapelin avulla. Bluetooth-painikkeen painallus siirtää kaiuttimen valmiiksi muodostamaan pariliitoksen Bluetooth-laitteesi kanssa.

Selkeä, vivahteikas ääni. 1,75 tuuman koko äänialueen elementti

Klassisesta electronicaan. Jazztyylinen kaiutin sopii muunkin musiikin kuin jazzin kuuntelemiseen. Riippumatta siitä, mitä kuuntelet, 1,75 tuuman koko äänialueen elementti tuottaa terävän, kirkkaan äänen. Passiivielementti tehostaa bassoa ja lisää mataliin ääniin miellyttävää voimakkuutta.

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