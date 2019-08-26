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Tuotanto lopetettu

Langaton kaiutin

TAVS500/00

Musiikin voimaa

Mieltä lämmittävä ulkonäkö. Liikkeelle paneva ääni. Suuressa retrotyylisessä Bluetooth-kaiuttimessa on 10 tunnin toistoaika, voimakas basso ja lisätuloliitäntä eri lähteisiin liittämistä varten. Aidot 1950-luvun yksityiskohdat tekevät vaikutelmasta ajattoman.

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Musiikin voimaa

  • Bluetooth®

  • 10 W:n lähtöteho

  • 10 tunnin toistoaika

Puinen vintage-kotelo. 1950-luvun yksityiskohdat

Tämä retrotyylinen Bluetooth on kuin suoraan 1950-luvulta. Puinen vintage-kotelo. Messingin värinen äänenvoimakkuuden säädin ja kaiutinritilä. Yksityiskohdat ajalta, jolloin jazz oli suosittua ja rock and roll vasta tulossa suosioon.

10 tunnin toistoaika

Akku antaa 10 tunnin toistoajan täydellä latauksella. Lataaminen kestää noin 4 tuntia ja on helppoa mukana toimitettavan mikro-USB-kaapelin avulla. Bluetooth-painikkeen painallus siirtää kaiuttimen valmiiksi muodostamaan pariliitoksen Bluetooth-laitteesi kanssa.

Puhdas, yksityiskohtainen ääni. 3 tuuman koko äänialueen kaiutinelementti

Hip-hopista EDM:ään. Vaikka tämä kaiutin näyttää jazz-aikakauden tuotteelta, sillä voi kuunnella muutakin kuin jazzia. Mitä tahansa kuunteletkin, 3 tuuman koko alueen kaiutinelementti tuottaa puhtaan, selkeän äänen. Bassorefleksiportti täydentää matalia ääniä ja tarjoaa täyteläisen, voimakkaan bassovasteen.

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