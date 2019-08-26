Puinen vintage-kotelo. 1950-luvun yksityiskohdat

Tämä retrotyylinen Bluetooth on kuin suoraan 1950-luvulta. Puinen vintage-kotelo. Messingin värinen äänenvoimakkuuden säädin ja kaiutinritilä. Yksityiskohdat ajalta, jolloin jazz oli suosittua ja rock and roll vasta tulossa suosioon.