2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAVS500/00
Musiikin voimaa
Mieltä lämmittävä ulkonäkö. Liikkeelle paneva ääni. Suuressa retrotyylisessä Bluetooth-kaiuttimessa on 10 tunnin toistoaika, voimakas basso ja lisätuloliitäntä eri lähteisiin liittämistä varten. Aidot 1950-luvun yksityiskohdat tekevät vaikutelmasta ajattoman.
Bluetooth®
10 W:n lähtöteho
10 tunnin toistoaika
Tämä retrotyylinen Bluetooth on kuin suoraan 1950-luvulta. Puinen vintage-kotelo. Messingin värinen äänenvoimakkuuden säädin ja kaiutinritilä. Yksityiskohdat ajalta, jolloin jazz oli suosittua ja rock and roll vasta tulossa suosioon.
Akku antaa 10 tunnin toistoajan täydellä latauksella. Lataaminen kestää noin 4 tuntia ja on helppoa mukana toimitettavan mikro-USB-kaapelin avulla. Bluetooth-painikkeen painallus siirtää kaiuttimen valmiiksi muodostamaan pariliitoksen Bluetooth-laitteesi kanssa.
Hip-hopista EDM:ään. Vaikka tämä kaiutin näyttää jazz-aikakauden tuotteelta, sillä voi kuunnella muutakin kuin jazzia. Mitä tahansa kuunteletkin, 3 tuuman koko alueen kaiutinelementti tuottaa puhtaan, selkeän äänen. Bassorefleksiportti täydentää matalia ääniä ja tarjoaa täyteläisen, voimakkaan bassovasteen.
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