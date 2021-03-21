2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAVS700/10
Ikoninen vaikutelma
Verkkovirralla toimivassa Bluetooth-radiossa on aito 1950-luvun tyyli ja nykyaikainen suorituskyky. Puinen kotelo, kuparinväriset valitsimet ja himmennettävä näyttö tekevät kaiuttimesta näyttävän. Digitaalinen radioviritin takaa hyvän kuuluvuuden.
Bluetooth®
20 W:n lähtöteho
Kuparin värinen verkkoritilä antaa äänen kulkea
Tämä Bluetooth-radio on kunnianosoitus ikoniselle Philips Philetta 254 -pöytäradiolle. Puinen vintage-kotelo huokuu tyylikkyyttä. Kahden ohjainnupin ja kaiutinritilän 1950-lukua henkivät yksityiskohdat vievät sinut aikaan, jolloin jazz ja rock hallitsivat radioaaltoja.
3.7
5:stä
19
Arviot
MANNZS
21/03/2021
United Kingdom
Has great features
Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.
Edut
Good sound
Haitat
Nil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Original radio
Käyttöpäivä 2021-02-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Original radio
Käyttöpäivä 2021-02-20
Difrapeba
16/02/2022
España
Vahvistettu ostaja
Si te gusta lo retro, este es tu producto
Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.
Edut
A parte de altavoz también tiene radio
Haitat
Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Radio Original
Käyttöpäivä 2021-01-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Radio Original
Käyttöpäivä 2021-01-16
noda
19/10/2020
Deutschland
Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.
Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.
Edut
Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.
Haitat
Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Original-Radio
Käyttöpäivä 2020-06-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Original-Radio
Käyttöpäivä 2020-06-19