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Tuotanto lopetettu

Original-radio

TAVS700/93

3.7

| (19) Arviot

Ikoninen vaikutelma

Verkkovirralla toimivassa Bluetooth-kelloradiossa on aito 1950-luvun tyyli ja nykyaikainen suorituskyky. Puinen kotelo, kuparinväriset valitsimet ja himmennettävä näyttö herättävät huomiota. Digitaalinen radioviritin takaa hyvän kuuluvuuden.

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Ikoninen vaikutelma

  • Bluetooth®

  • 20 W:n lähtöteho

Jopa 10 metrin langaton kantama

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Kaksi kaksikerroksista ohjainnuppia

Virtapainikkeen lyhyt painallus siirtää radion pariliitoksen muodostustilaan. Langaton kantama on 10 metriä: täydellistä, jos laitteesi on toisessa huoneessa. Kahdella retrotyylisellä kaksikerroksisella nupilla voi esimerkiksi säätää äänenvoimakkuutta ja valita lähteen tai FM-asemat.

Paino: 2,55 kg

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

19

Arviot

21/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Has great features

Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.

Edut

Good sound

Haitat

Nil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAVS700 Original radio

Käyttöpäivä 2021-02-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAVS700 Original radio

Käyttöpäivä 2021-02-20

16/02/2022

España

España

Vahvistettu ostaja

Si te gusta lo retro, este es tu producto

Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.

Edut

A parte de altavoz también tiene radio

Haitat

Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAVS700 Radio Original

Käyttöpäivä 2021-01-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAVS700 Radio Original

Käyttöpäivä 2021-01-16

19/10/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.

Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.

Edut

Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.

Haitat

Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAVS700 Original-Radio

Käyttöpäivä 2020-06-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAVS700 Original-Radio

Käyttöpäivä 2020-06-19

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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