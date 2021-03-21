2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAVS700/93
Ikoninen vaikutelma
Verkkovirralla toimivassa Bluetooth-kelloradiossa on aito 1950-luvun tyyli ja nykyaikainen suorituskyky. Puinen kotelo, kuparinväriset valitsimet ja himmennettävä näyttö herättävät huomiota. Digitaalinen radioviritin takaa hyvän kuuluvuuden.
Bluetooth®
20 W:n lähtöteho
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
Virtapainikkeen lyhyt painallus siirtää radion pariliitoksen muodostustilaan. Langaton kantama on 10 metriä: täydellistä, jos laitteesi on toisessa huoneessa. Kahdella retrotyylisellä kaksikerroksisella nupilla voi esimerkiksi säätää äänenvoimakkuutta ja valita lähteen tai FM-asemat.
3.7
5:stä
19
Arviot
MANNZS
21/03/2021
United Kingdom
Has great features
Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.
Edut
Good sound
Haitat
Nil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Original radio
Käyttöpäivä 2021-02-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Original radio
Käyttöpäivä 2021-02-20
Difrapeba
16/02/2022
España
Vahvistettu ostaja
Si te gusta lo retro, este es tu producto
Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.
Edut
A parte de altavoz también tiene radio
Haitat
Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Radio Original
Käyttöpäivä 2021-01-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Radio Original
Käyttöpäivä 2021-01-16
noda
19/10/2020
Deutschland
Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.
Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.
Edut
Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.
Haitat
Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Original-Radio
Käyttöpäivä 2020-06-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAVS700 Original-Radio
Käyttöpäivä 2020-06-19