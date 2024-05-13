2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAW6205/10
Kaikki musiikki. Missä tahansa huoneessa.
Tämä langaton kaiutin on mahtava yksin – ja vielä parempi yhdessä muiden kanssa. Yhdistä se televisioosi tai muihin kaiuttimiin ja saat upean monitilaäänen. Luo stereoääni pariliitoksella tai yhdistä kaiutin Philips-TV:hen ja syvennä Ambilight-kokemustasi.
Wi-Fi. Monihuoneääni
DTS Play-Fi -yhteensopivuus
Tukee ääniavustajia
Sisäänrakennettu LED
Halusitpa sitten suoratoistaa musiikkia Spotifysta tai kuunnella korkean resoluution albumeja Tidalista Play-Fi-sovelluksen kautta, se onnistuu kyllä. Nauti täyteläisestä, syvemmästä ja kirkkaammasta äänestä, kuuntelitpa sitten juhlien soittolistaa olohuoneessa tai podcastia toimistossa.
2.7
5:stä
54
Arviot
Hiphopanonymous
13/05/2024
United Kingdom
These are great.
I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.
Edut
Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.
Haitat
None so far.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6205 Wireless home speaker
Käyttöpäivä 2023-05-13
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6205 Wireless home speaker
Käyttöpäivä 2023-05-13
HaHarry
07/07/2023
Nederland
Na software update werkt deze eindelijk goed
Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.
Edut
geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design
Haitat
Opgelost wifi verbinding
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Käyttöpäivä 2023-01-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Käyttöpäivä 2023-01-07
10/08/2022
Deutschland
Was ganz anderes
Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.
Edut
Ton und Licht einfach eine tolle Sache
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Käyttöpäivä 2021-07-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Käyttöpäivä 2021-07-10