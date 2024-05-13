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Tuotanto lopetettu

Langaton kodin kaiutin

TAW6205/10

2.7

| (54) Arviot

Kaikki musiikki. Missä tahansa huoneessa.

Tämä langaton kaiutin on mahtava yksin – ja vielä parempi yhdessä muiden kanssa. Yhdistä se televisioosi tai muihin kaiuttimiin ja saat upean monitilaäänen. Luo stereoääni pariliitoksella tai yhdistä kaiutin Philips-TV:hen ja syvennä Ambilight-kokemustasi.

Näytä kaikki edut

Kaikki musiikki. Missä tahansa huoneessa.

  • Wi-Fi. Monihuoneääni

  • DTS Play-Fi -yhteensopivuus

  • Tukee ääniavustajia

  • Sisäänrakennettu LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Kaikki, mitä tarvitset

Halusitpa sitten suoratoistaa musiikkia Spotifysta tai kuunnella korkean resoluution albumeja Tidalista Play-Fi-sovelluksen kautta, se onnistuu kyllä. Nauti täyteläisestä, syvemmästä ja kirkkaammasta äänestä, kuuntelitpa sitten juhlien soittolistaa olohuoneessa tai podcastia toimistossa.

Monihuoneäänentoisto Philips Soundin tai Play-Fi-sovelluksen kautta

Verkkovirta. Mitat 115 x 212 x 116 mm

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.7

5:stä

54

Arviot

13/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

These are great.

I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.

Edut

Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.

Haitat

None so far.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6205 Wireless home speaker

Käyttöpäivä 2023-05-13

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6205 Wireless home speaker

Käyttöpäivä 2023-05-13

07/07/2023

Nederland

Nederland

Na software update werkt deze eindelijk goed

Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.

Edut

geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design

Haitat

Opgelost wifi verbinding

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Käyttöpäivä 2023-01-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Käyttöpäivä 2023-01-07

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Was ganz anderes

Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.

Edut

Ton und Licht einfach eine tolle Sache

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Käyttöpäivä 2021-07-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Käyttöpäivä 2021-07-10

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