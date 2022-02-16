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Tuotanto lopetettu

Langaton kodin kaiutin

TAW6505/10

3.3

| (47) Arviot

Vaikuttavampi ääni. Missä tahansa huoneessa.

Tässä tehokkaassa langattomassa kaiuttimessa on 80 watin ääniteho, joka takaa täyteläisen äänen – käytitpä sitä yksin tai osana monihuoneäänentoistoa. Saat yksityiskohtaisen stereoäänen täydellisesti synkronoituneena. Kaiutinta on myös helppo hallita niin televisioon kuin muihin kaiuttimiin kytkettynä.

Näytä kaikki edut

Vaikuttavampi ääni. Missä tahansa huoneessa.

  • Wi-Fi. Monihuoneääni

  • DTS Play-Fi -yhteensopivuus

  • Tukee ääniavustajia

  • Sisäänrakennettu LED

DTS Play-Fi. Laadukas monihuoneääni

DTS Play-Fi. Laadukas monihuoneääni

Langattomassa kaiuttimessa on DTS Play-Fi -yhteensopivuus, joten voit helposti synkronoida sen muiden Play-Fi-yhteensopivien kaiuttimien kanssa ja käyttää monihuonetilaa. Jos soundbarissasi on Play-Fi Surround -tuki, voit myös yhdistää kaiuttimen osaksi Surround-ääniasennusta elokuvailtaa varten.

Täyteläinen ääni missä tahansa huoneessa. Täydellinen synkronointi huoneiden välillä

Kaksi bassokaiutinta, kaksi passiivielementtiä ja kaksi diskanttielementtiä täyttävät huoneen äänellä, jossa soi voimakas basso ja säkenöivä diskantti. WI-Fi-suoratoiston laadukas signaali varmistaa, että kaiuttimien tai huoneiden ääni synkronoituu täydellisesti.

Vahvista älykaiuttimien ääntä

Voit pyytää Alexa-yhteensopivia laitteita tai mitä tahansa laitetta, jossa on Google Assistant, toistamaan musiikkia kaiuttimella. Käännä musiikkia kovemmalle juhlia varten ja hiljaisemmalle illalla. Kuule uusimmat uutiset ja paljon enemmän. Kaikki ilman käsiä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

47

Arviot

16/02/2022

Norge

Norge

SKUFFER IKKE

Veldig fornøyd og kommer til å anskaffe en til i løpet av kort tid. Eneste minus er en altfor kort strømledning.

Edut

Det meste.

Haitat

Kort strømkabel.

Arvioitu tuote: TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet

Käyttöpäivä 2022-01-16

Arvioitu tuote: TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet

Käyttöpäivä 2022-01-16

01/02/2024

United Kingdom

United Kingdom

Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.

I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.

Edut

PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,

Haitat

PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6505 Wireless home speaker

Käyttöpäivä 2024-01-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6505 Wireless home speaker

Käyttöpäivä 2024-01-01

08/01/2024

België

België

Mooi, degelijk en warm geluid.

De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.

Edut

Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.

Haitat

Leds, gebrek aan equalizer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Käyttöpäivä 2023-12-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Käyttöpäivä 2023-12-08

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