Vahvista älykaiuttimien ääntä

Voit pyytää Alexa-yhteensopivia laitteita tai mitä tahansa laitetta, jossa on Google Assistant, toistamaan musiikkia kaiuttimella. Käännä musiikkia kovemmalle juhlia varten ja hiljaisemmalle illalla. Kuule uusimmat uutiset ja paljon enemmän. Kaikki ilman käsiä.