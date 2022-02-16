2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAW6505/10
Vaikuttavampi ääni. Missä tahansa huoneessa.
Tässä tehokkaassa langattomassa kaiuttimessa on 80 watin ääniteho, joka takaa täyteläisen äänen – käytitpä sitä yksin tai osana monihuoneäänentoistoa. Saat yksityiskohtaisen stereoäänen täydellisesti synkronoituneena. Kaiutinta on myös helppo hallita niin televisioon kuin muihin kaiuttimiin kytkettynä.
Wi-Fi. Monihuoneääni
DTS Play-Fi -yhteensopivuus
Tukee ääniavustajia
Sisäänrakennettu LED
Langattomassa kaiuttimessa on DTS Play-Fi -yhteensopivuus, joten voit helposti synkronoida sen muiden Play-Fi-yhteensopivien kaiuttimien kanssa ja käyttää monihuonetilaa. Jos soundbarissasi on Play-Fi Surround -tuki, voit myös yhdistää kaiuttimen osaksi Surround-ääniasennusta elokuvailtaa varten.
Kaksi bassokaiutinta, kaksi passiivielementtiä ja kaksi diskanttielementtiä täyttävät huoneen äänellä, jossa soi voimakas basso ja säkenöivä diskantti. WI-Fi-suoratoiston laadukas signaali varmistaa, että kaiuttimien tai huoneiden ääni synkronoituu täydellisesti.
Voit pyytää Alexa-yhteensopivia laitteita tai mitä tahansa laitetta, jossa on Google Assistant, toistamaan musiikkia kaiuttimella. Käännä musiikkia kovemmalle juhlia varten ja hiljaisemmalle illalla. Kuule uusimmat uutiset ja paljon enemmän. Kaikki ilman käsiä.
3.3
5:stä
47
Arviot
Eindhoven1891
16/02/2022
Norge
SKUFFER IKKE
Veldig fornøyd og kommer til å anskaffe en til i løpet av kort tid. Eneste minus er en altfor kort strømledning.
Edut
Det meste.
Haitat
Kort strømkabel.
Arvioitu tuote: TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet
Käyttöpäivä 2022-01-16
Arvioitu tuote: TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet
Käyttöpäivä 2022-01-16
KrisDeb
01/02/2024
United Kingdom
Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.
I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.
Edut
PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,
Haitat
PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6505 Wireless home speaker
Käyttöpäivä 2024-01-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6505 Wireless home speaker
Käyttöpäivä 2024-01-01
NicAi
08/01/2024
België
Mooi, degelijk en warm geluid.
De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.
Edut
Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.
Haitat
Leds, gebrek aan equalizer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Käyttöpäivä 2023-12-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Käyttöpäivä 2023-12-08