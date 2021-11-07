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  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
  • Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla

2000 SeriesPölypussiton imuri

XB2142/09

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla
Siivoa tehokkaasti ja ylläpidä siisteyttä vaivattomasti Philipsin 2000 Series pölypussittomilla imureilla. PowerCyclone 4 -tekniikan ja kaikenlaisille lattioille sopivan monikäyttösuuttimen avulla saat aina erinomaisen siivoustuloksen.
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Kestävä, luotettava muotoilu

Uskomaton imuteho tehokkaalla moottorilla

  • 850 W

  • PowerCyclone 4

  • Super Clean Air -suodatin

  • Kalustesuutin

850 W:n moottori takaa suuren imutehon

850 W:n moottori takaa suuren imutehon

Tehokas 850 W:n moottori takaa erinomaisen imutehon ja siivousjäljen.

Kerää 99,9 % pölystä* ja takaa erinomaisen siivoustuloksen

Kerää 99,9 % pölystä* ja takaa erinomaisen siivoustuloksen

Monikäyttöinen suutin ja tehokas imuteho takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta pölystä*.

PowerCyclone 4 säilyttää vahvan suorituskyvyn pidempään

PowerCyclone 4 säilyttää vahvan suorituskyvyn pidempään

PowerCyclone 4 -tekniikka kiihdyttää ilmavirtaa sylinterin muotoisessa kammiossa ja poistaa pölyn tehokkaasti ilmasta, minkä ansiosta imuteho pysyy tehokkaana pidempään.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα

Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.

Edut

εκατο τοις εκατο

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista (IEC62885-2).

  2. Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on EPA12.