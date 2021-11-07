2 vuoden takuu
850 W
PowerCyclone 4
Super Clean Air -suodatin
Kalustesuutin
Tehokas 850 W:n moottori takaa erinomaisen imutehon ja siivousjäljen.
Monikäyttöinen suutin ja tehokas imuteho takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta pölystä*.
PowerCyclone 4 -tekniikka kiihdyttää ilmavirtaa sylinterin muotoisessa kammiossa ja poistaa pölyn tehokkaasti ilmasta, minkä ansiosta imuteho pysyy tehokkaana pidempään.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
louela
07/11/2021
Ελλάδα
Osa myynninedistämistä
Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα
Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.
Edut
εκατο τοις εκατο
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista (IEC62885-2).
Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on EPA12.