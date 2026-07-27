PowerCyclone 8: suuri imuteho, vähäinen akunkäyttö(8)

PowerCyclone 8 ja digitaalinen PowerBlade-moottori tuottavat yhdessä erittäin voimakkaan ilmavirran (jopa 820 litraa/min(3)) energiatehokkuudesta tinkimättä. Pöly ja lika poimitaan tehokkaasti ja entistä nopeammin, erityisesti kovilta lattiapinnoilta.