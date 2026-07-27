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  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti
  • Tehokasta siivousta vaivattomasti

3000 SeriesJohdoton imuri

XC3031/01

Tehokasta siivousta vaivattomasti
Kevyt Philips 3000 Series -imuri tekee siivoamisesta helppoa. Siinä on voimakas imuteho kovilla lattiapinnoilla PowerCyclone-tekniikan ansiosta, ja se valaisee piilossa olevan pölyn LED-suuttimen avulla. Siivoaminen on helppoa ja kätevää!
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Jopa 60 minuutin siivousaika yhdellä latauksella(1)

Tehokasta siivousta vaivattomasti

  • Suuri imuteho PowerCyclone 8 -tekniikalla

  • LED-suutin, jotta löydät kaiken pölyn

  • Jopa 60 min Eco-tilassa ja15 min turbotilassa(2)

  • 2 asetusta, 2 lisätarviketta ja seinäteline

PowerCyclone 8: suuri imuteho, vähäinen akunkäyttö(8)

PowerCyclone 8: suuri imuteho, vähäinen akunkäyttö(8)

PowerCyclone 8 ja digitaalinen PowerBlade-moottori tuottavat yhdessä erittäin voimakkaan ilmavirran (jopa 820 litraa/min(3)) energiatehokkuudesta tinkimättä. Pöly ja lika poimitaan tehokkaasti ja entistä nopeammin, erityisesti kovilta lattiapinnoilta.

Kovien lattiapintojen LED-suutin auttaa löytämään puhdistettavat kohdat

Kovien lattiapintojen LED-suutin auttaa löytämään puhdistettavat kohdat

LED-suuttimen ansiosta siivoat tehokkaasti jokaisella vedolla ja poistat jopa 99 % pölystä ja liasta suurinta imutehoa käytettäessä(4). Suuttimen tarkasti suunnattu valo valaisee pienet pölyhiukkaset, joten näet kaikki puhdistusta kaipaavat kohdat. Suutin on suunniteltu keräämään likahiukkaset erittäin läheltä seiniä ja reunoja. Saat siivottua jokaisen pölyhiukkasen.

Helppoa siivoamista rikkaimuritilan ja lisätarvikkeiden ansiosta

Helppoa siivoamista rikkaimuritilan ja lisätarvikkeiden ansiosta

Kaappien sisäosat, nurkat tai katonraja – Philips 3000 Series -pölynimuri mahtuu joka koloon. Se muuttuu hetkessä helposti kannettavaksi rikkaimuriksi. Pitkä rakosuutin auttaa hankalien paikkojen puhdistuksessa. Monikäyttöinen harja- ja rakosuutin vaihtuu kätevästi hellävaraisesta harjasta leveäksi rakosuuttimeksi, jotta mikään kohta ei jää siivoamatta.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Käytettäessä rikkaimurina normaalitilassa

  2. (2) Käytettäessä rikkaimurina normaalitilassa/turbotilassa

  3. (3) Turbotilassa

  4. (4) Kovilla lattioilla turbotilassa

  5. (5) Käytettäessä rikkaimurina normaalitilassa/turbotilassa

  6. (6) >0,5 μm:n hiukkaskoko

  7. (7) Kovilla lattiapinnoilla kuivalla suuttimella

  8. (8) Käytettäessä rikkaimurina turbotilassa