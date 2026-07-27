2 vuoden takuu
XC3031/01
Suuri imuteho PowerCyclone 8 -tekniikalla
LED-suutin, jotta löydät kaiken pölyn
Jopa 60 min Eco-tilassa ja15 min turbotilassa(2)
2 asetusta, 2 lisätarviketta ja seinäteline
PowerCyclone 8 ja digitaalinen PowerBlade-moottori tuottavat yhdessä erittäin voimakkaan ilmavirran (jopa 820 litraa/min(3)) energiatehokkuudesta tinkimättä. Pöly ja lika poimitaan tehokkaasti ja entistä nopeammin, erityisesti kovilta lattiapinnoilta.
LED-suuttimen ansiosta siivoat tehokkaasti jokaisella vedolla ja poistat jopa 99 % pölystä ja liasta suurinta imutehoa käytettäessä(4). Suuttimen tarkasti suunnattu valo valaisee pienet pölyhiukkaset, joten näet kaikki puhdistusta kaipaavat kohdat. Suutin on suunniteltu keräämään likahiukkaset erittäin läheltä seiniä ja reunoja. Saat siivottua jokaisen pölyhiukkasen.
Kaappien sisäosat, nurkat tai katonraja – Philips 3000 Series -pölynimuri mahtuu joka koloon. Se muuttuu hetkessä helposti kannettavaksi rikkaimuriksi. Pitkä rakosuutin auttaa hankalien paikkojen puhdistuksessa. Monikäyttöinen harja- ja rakosuutin vaihtuu kätevästi hellävaraisesta harjasta leveäksi rakosuuttimeksi, jotta mikään kohta ei jää siivoamatta.
Arviot
(1) Käytettäessä rikkaimurina normaalitilassa
(2) Käytettäessä rikkaimurina normaalitilassa/turbotilassa
(3) Turbotilassa
(4) Kovilla lattioilla turbotilassa
(5) Käytettäessä rikkaimurina normaalitilassa/turbotilassa
(6) >0,5 μm:n hiukkaskoko
(7) Kovilla lattiapinnoilla kuivalla suuttimella
(8) Käytettäessä rikkaimurina turbotilassa