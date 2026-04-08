Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Johdottomat 2000/3000 Series -imurit Lisävarustesarja
Tuki
XV1632/01
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Lisävarustesarja Philipsin johdottomiin 2000 Series- ja 3000 Series -imureihin (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Mukana 2-in-1-suutin ja rakosuutin.
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme