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Johdottomat 2000/3000 Series -imurit Lisävarustesarja

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Johdottomat 2000/3000 Series -imuritLisävarustesarja

XV1632/01

Johdottomat 2000/3000 Series -imurit Lisävarustesarja

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Oppaat

Lisävarustesarja Philipsin johdottomiin 2000 Series- ja 3000 Series -imureihin (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Mukana 2-in-1-suutin ja rakosuutin.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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