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Philips lattianpuhdistusaineSoveltuu kaikille koville lattiapinnoille

XV1792/01

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Lattianpesuaine
Philips-lattianpesuaine on suunniteltu irrottamaan rasvaa, tahroja ja itsepintaista likaa kaiken tyyppisiltä kovilta lattiapinnoilta. Se sopii moppaustoimintoa tukeviin Philips-pölynimureihin ja syväpuhdistaa lattiat tehokkaasti.
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kaikille koville lattiapinnoille

Lattianpesuaine

  • Sopii kaikille koville lattiapinnoille

  • Poistaa rasvan, tahrat ja lian

  • Jopa 25 pesukertaa yhdellä pullolla

  • Sopii kaikkiin Philipsin märkäimureihin

Puhdistusnestetiiviste

Sisältää annostelukorkin oikeaa annostelua varten. Annostele 10 ml yhtä vesisäiliön täyttöä kohti. Yksi pullo riittää 25 puhdistuskertaan.

Lemmikki- ja perheystävällinen koostumus

Lemmikki- ja perheystävällinen koostumus käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä

Tehokas puhdistusneste kaikille koville lattiapinnoille

Optimoitu, ammattitason puhdistustulos käytettäessä yhdessä Philipsin lattiapesurin kanssa laminaatti-, parketti-, puu-, laatta-, marmori-, betoni-, PVC- ja monella muulla pinnalla

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Palkinnot

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