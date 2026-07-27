2 vuoden takuu
XV1792/01
XC3131/01R1
XC3132/01R1
XC7053/01R1
XC7057/01R1
XW7110/01R1
XW9384/01R1
XW9385/01R1
XW9465/11R1
XC3133/01R1
XC7055/01R1
Sopii kaikille koville lattiapinnoille
Poistaa rasvan, tahrat ja lian
Jopa 25 pesukertaa yhdellä pullolla
Sopii kaikkiin Philipsin märkäimureihin
Sisältää annostelukorkin oikeaa annostelua varten. Annostele 10 ml yhtä vesisäiliön täyttöä kohti. Yksi pullo riittää 25 puhdistuskertaan.
Lemmikki- ja perheystävällinen koostumus käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä
Optimoitu, ammattitason puhdistustulos käytettäessä yhdessä Philipsin lattiapesurin kanssa laminaatti-, parketti-, puu-, laatta-, marmori-, betoni-, PVC- ja monella muulla pinnalla
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