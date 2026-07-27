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  • Litiumioniakku 25,2 V
  • Litiumioniakku 25,2 V
  • Litiumioniakku 25,2 V
  • Litiumioniakku 25,2 V
  • Litiumioniakku 25,2 V
  • Litiumioniakku 25,2 V
  • Litiumioniakku 25,2 V
  • Litiumioniakku 25,2 V
  • Litiumioniakku 25,2 V
  • Litiumioniakku 25,2 V

Akku ja laturiLitiumioniakku 25,2 V

XV1797/01

1 palkinto

Litiumioniakku 25,2 V
Litiumioniakku 25,2 V, yhteensopiva seuraavien Philipsin johdottomien Wet & Dry -imurien ja Philipsin johdottomien imurien kanssa: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 ja XW9465.
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Kaksinkertainen käyttöaika lisäakun ja laturin ansiosta

Litiumioniakku 25,2 V

  • 1 litiumioniakku 25,2 V, 1 lisälaturi

  • Kaksi kertaa pidempi käyttöaika lisäakun ansiosta

  • Virtaa riittää jopa 80 min Eco-tilassa ja 30 min turbotilassa.(1)

25,2 V:n litiumioniakku kaksinkertaistaa käyttöajan

Kaksinkertaista Philipsin johdottoman Wet & Dry -imurin ja/tai Philipsin johdottoman imurin käyttöaika.

Sisältää lisälaturin

Sisältää lisälaturin samanaikaista latausta varten.

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  1. (1) Vain käytettäessä rikkaimurina.