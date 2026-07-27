Litiumioniakku 25,2 V

Litiumioniakku 25,2 V, yhteensopiva seuraavien Philipsin johdottomien Wet & Dry -imurien ja Philipsin johdottomien imurien kanssa: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 ja XW9465.