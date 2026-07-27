2 vuoden takuu
XV1797/01
XC7053/01R1
XC7057/01R1
XW9384/01R1
XW9385/01R1
XW9465/11R1
XC7055/01R1
XC8055/01R1
XC8057/01R1
XW9383/01R1
XW9463/11R1
1 litiumioniakku 25,2 V, 1 lisälaturi
Kaksi kertaa pidempi käyttöaika lisäakun ansiosta
Virtaa riittää jopa 80 min Eco-tilassa ja 30 min turbotilassa.(1)
Kaksinkertaista Philipsin johdottoman Wet & Dry -imurin ja/tai Philipsin johdottoman imurin käyttöaika.
Sisältää lisälaturin samanaikaista latausta varten.
Palkinnot
Arviot
(1) Vain käytettäessä rikkaimurina.