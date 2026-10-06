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Philipsin asiakastuki

En saa odotettuja tuloksia Philips Lumealla

Jos et ole tyytyväinen Philips Lumealla saamiisi ihokarvojen poistotuloksiin, noudata seuraavia ohjeita: 

  • Tarkista, sopiiko Philips Lumea sinulle
  • Noudata käsittelyaikataulua
  • Poista ihon karvoitus ennen kutakin käsittelyä.
  • Käytä oikeita valotehoasetuksia
  • Varmista, että hoitoalue peittyy tasaisesti
  • Varmista, että Lumea on puhdas
  • Säilytä Lumea-laite kuivassa paikassa. 

Lue lisää. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRI983/00, BRI938/00, BRI931/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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