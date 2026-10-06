En saa odotettuja tuloksia Philips Lumealla

Philips Lumea ei sovellu kaikille. Tarkista käyttöoppaassa olevat ihon sävyjen ja ihokarvojen värien taulukot (saatavana myös verkossa) ja lue tärkeät turvallisuusohjeet huolellisesti, jotta tiedät, sopiiko Lumea sinulle.

Soveltumattomat ihokarvojen värit: Lumea-hoito ei ole tehokasta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleat, harmaat, punaiset tai valkoiset, sillä tämän väriset ihokarvat eivät ime riittävästi valoa.

Soveltumattomat ihon sävyt: Et voi käyttää Lumeaa, jos ihon sävysi on tummanruskeasta tummaan, sillä nämä ihonsävyt absorboivat valoa helpommin, ja tämä saattaa johtaa kipuun, ihon punoitukseen tai palovammoihin.

Huomautus: ihokarvojen väri ja ihon sävy voivat vaihdella eri kehonalueilla. Vaikka yksi kehonalue ei ehkä sovellu Lumea-hoitoon, toinen alue saattaa soveltua siihen eri ihon sävyn tai ihokarvojen eri värin vuoksi.