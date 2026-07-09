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Philipsin asiakastuki

Philips-hiustenmuotoilija tuottaa hajua

Ei hätää. On normaalia, että Philips-hiustenmuotoilijasta lähtee hajua, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran. On kuitenkin olemassa tapoja, joilla voit vähentää hajua.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HP8321/40 , BHD272/00 , HP8660/40 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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