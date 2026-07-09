Philips-hiustenmuotoilija tuottaa hajua

Ei hätää. On normaalia, että Philips-hiustenmuotoilijasta lähtee hajua, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran. On kuitenkin olemassa tapoja, joilla voit vähentää hajua.
Yleensä haju katoaa, kun hiustenmuotoilijaa on käytetty muutaman kerran. Jos haju ei poistu, anna laitteen jäähtyä ja puhdista se sitten kostealla liinalla. Kun seuraavan kerran käytät laitetta, hajua ei pitäisi enää tulla.
Jos Philips-hiustenmuotoilijasta lähtee edelleen hajua, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun tai vie laite Philipsin lähimpään palvelukeskukseen.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:HP8321/40 , BHD272/00 , HP8660/40 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›