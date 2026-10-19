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Philipsin asiakastuki

Philips-espressokeitin vuotaa

Jos Philips-espressokeittimessä on vuoto, yritä ratkaista se alla olevien syiden ja ratkaisujen avulla

: 1.    Vuotaako valumisastiaan vettä?
2.    Onko laitteen alla tai sivulla puhdasta vettä?
3.    Näkyykö työtasolla tai keittimen alla ruskehtavia vesitahroja?
 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP5541/50, EP5549/70, EP5547/90. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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