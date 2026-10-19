Philips-espressokeitin vuotaa

Vaikka lasket huuhteluveden kahvisuuttimesta kuppiin, huuhteluvesi päätyy aina valumisastiaan. Tämä johtuu siitä, että laite tyhjentää huuhteluveden sisältä suoraan valumisastiaan automaattisen huuhtelun tai kahvin valmistuksen aikana. Sisäisten väylien huuhtelu takaa laitteen optimaalisen toiminnan.



Automaattinen huuhtelu tapahtuu virran kytkemisen ja katkaisun jälkeen, juoman valmistamisen jälkeen ja maidonvaahdottimen käytön jälkeen.



Tämän huuhteluveden vuoksi valumisastiassa on aina jonkin verran vettä tai valumisastia saattaa täyttyä odotettua nopeammin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että laite vuotaa.



Huomautus: Jos valumisastia täyttyy kahden kahvikupillisen valmistamisen jälkeen tai jos valumisastia täyttyy vedellä yön aikana, ota meihin yhteyttä.

