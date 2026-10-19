Philips-espressokeitin vuotaa

Jos Philips-espressokeittimessä on vuoto, yritä ratkaista se alla olevien syiden ja ratkaisujen avulla
: 1. Vuotaako valumisastiaan vettä? 2. Onko laitteen alla tai sivulla puhdasta vettä? 3. Näkyykö työtasolla tai keittimen alla ruskehtavia vesitahroja?
Vaikka lasket huuhteluveden kahvisuuttimesta kuppiin, huuhteluvesi päätyy aina valumisastiaan. Tämä johtuu siitä, että laite tyhjentää huuhteluveden sisältä suoraan valumisastiaan automaattisen huuhtelun tai kahvin valmistuksen aikana. Sisäisten väylien huuhtelu takaa laitteen optimaalisen toiminnan.
Automaattinen huuhtelu tapahtuu virran kytkemisen ja katkaisun jälkeen, juoman valmistamisen jälkeen ja maidonvaahdottimen käytön jälkeen.
Tämän huuhteluveden vuoksi valumisastiassa on aina jonkin verran vettä tai valumisastia saattaa täyttyä odotettua nopeammin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että laite vuotaa.
Huomautus: Jos valumisastia täyttyy kahden kahvikupillisen valmistamisen jälkeen tai jos valumisastia täyttyy vedellä yön aikana, ota meihin yhteyttä.
Jos havaitset puhdasta vettä laitteen alla tai vesisäiliön vieressä, syynä on todennäköisesti se, että vesisäiliö ei ole kunnolla paikallaan.
Ratkaise ongelma varmistamalla, että vesisäiliö on työnnetty kokonaan takaisin laitteeseen.
Jos vesisäiliö on asetettu oikein ja laitteen alta tulee edelleen puhdasta vettä, ota meihin yhteyttä.
Työtasolle tai keittimen alle voi ilmestyä vesitahroja kahdesta syystä:
1. Valumisastia on ollut liian täynnä ja siltä on läikkynyt ruskehtavaa vettä irrotettaessa. Voit välttää tämän tyhjentämällä ja huuhtelemalla valumisastian päivittäin tai aina, kun valumisastian täyttymismerkki nousee ylös. 2. Kun valumisastia irrotetaan pian huuhtelun tai kahvinkeiton jälkeen, työtasolle tai keittimen oikean reunan alle voi valua hiukan suodatinyksikön huuhteluvettä. Kyseinen kohta on suositeltavaa kuivata ja puhdistaa viikoittain. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että keittimessä olisi vuoto.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:EP5541/50, EP5549/70, EP5547/90. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›