Philips-espressokeittimen kahvi on laihaa

On mahdollista, että jauhatuksen karkeusasetusta säätäessäsi olet säätänyt karkeuden vahingossa liian hienoksi, minkä vuoksi jauhinkivet ovat liian lähellä toisiaan. Jos jauhatus on liian hieno, se ei ehkä absorboi vettä.



Karkeusasetus voidaan tarvittaessa säätää karkeammaksi kääntämällä kahvipapusäiliön sisällä olevaa säätönuppia kohti suurempaa numeroa tai isompaa kahvipapua.

