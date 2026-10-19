Philips-espressokeittimen kahvi on laihaa

Jos huomaat, että Philips-espressokeittimen valmistama kahvi on liian laihaa, syitä voi olla useita. Seuraavassa on esitelty mahdolliset syyt ja ratkaisut.
Jos käytät espressokeitintä ensimmäistä kertaa, on normaalia, että ensimmäiset kahviannokset ovat hieman laihoja, koska järjestelmä tarvitsee aikaa sopeutumiseen. Valmista muutama kupillinen enemmän, jotta keitin voi optimoida kahvijauheen uuttamisen ja kompaktiuden.
On tärkeää huuhdella suodatinyksikkö viikoittain, sillä likainen suodatinyksikkö voi heikentää veden virtausta ja vaikuttaa kahvin makuun. Puhdista suodatinyksikkö seuraavien ohjeiden mukaisesti tai katso tukivideo:
Kytke virta pois keittimestä ja odota, että keitin on sammunut kokonaan eikä pidä enää ääntä (tämä vie noin 15–20 sekuntia).
Avaa huoltoluukku ja irrota suodatinyksikkö.
Huuhtele suodatinyksikkö huolellisesti hanan alla kädenlämpöisellä vedellä ja anna sen kuivua tiskikaapissa ennen sen asentamista takaisin.
On mahdollista, että jauhatuksen karkeusasetusta säätäessäsi olet säätänyt karkeuden vahingossa liian hienoksi, minkä vuoksi jauhinkivet ovat liian lähellä toisiaan. Jos jauhatus on liian hieno, se ei ehkä absorboi vettä.
Karkeusasetus voidaan tarvittaessa säätää karkeammaksi kääntämällä kahvipapusäiliön sisällä olevaa säätönuppia kohti suurempaa numeroa tai isompaa kahvipapua.
Kupin koko, aromiasetus ja karkeusasetus ovat keittimen asetuksia, jotka voivat vaikuttaa kahvijuoman vahvuuteen. Kokeile eri asetuksia.
Saat vahvempaa kahvia esimerkiksi valitsemalla suurimman aromiasetuksen ja keskikokoisen kupin sekä säätämällä jauhatuksen hienommaksi.
Avaa kahvijauhesäiliön kansi ja tarkista, onko kahvijauhe tukkinut säiliön. Jos kahvijauhesäiliö on tukossa, voit avata tukoksen noudattamalla seuraavia ohjeita:
Kytke keittimestä virta ja odota, että se on täysin sammunut.
Irrota suodatinyksikkö keittimestä.
Avaa kahvijauhesäiliön kansi ja aseta lusikan varsi sen sisään.
Liikuta vartta ylös- ja alaspäin, kunnes tukoksen aiheuttanut kahvi irtoaa.
Jos nämä ratkaisut eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:EP5549/70, EP5541/50, EP5544/80. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›