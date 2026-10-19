Philipsin asiakastuki
Philips-ilmanpuhdistimen suodattimen vaihdon ilmaisin ei sammu
Jos Philips-ilmanpuhdistimen suodattimen vaihdon ilmaisin tai merkkivalo ei sammu, lue seuraavat ongelmanratkaisuohjeet.
Suodattimen käyttöikä on nollattava manuaalisesti suodattimen vaihdon jälkeen. Jos sitä ei nollata, suodattimen vaihdon ilmaisin jää palamaan.
Ratkaise ongelma seuraavasti:
- Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan
- Paina virtapainiketta
- Paina nollauspainiketta kolmen sekunnin ajan
Jos tämä ei auta, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: AC0820/10R1, AC2220/10, AC0950/10. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›