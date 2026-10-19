Philipsin asiakastuki Philips-ilmanpuhdistimen suodattimen vaihdon ilmaisin ei sammu

Jos Philips-ilmanpuhdistimen suodattimen vaihdon ilmaisin tai merkkivalo ei sammu, lue seuraavat ongelmanratkaisuohjeet.

Suodattimen käyttöiän laskuria ei ole nollattu Suodattimen käyttöikä on nollattava manuaalisesti suodattimen vaihdon jälkeen. Jos sitä ei nollata, suodattimen vaihdon ilmaisin jää palamaan.



Ratkaise ongelma seuraavasti: Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan Paina virtapainiketta Paina nollauspainiketta kolmen sekunnin ajan

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