Philips Cordless Vacuum Cleaner -imurin pölysäiliön avaaminen ei onnistu

Jos painat rikkaimurin liipaisinta, kun pölysäiliötä ei ole kohdistettu oikein, pölysäiliö voi juuttua tai kiinnittyä väärin. Pölysäiliön ja rikkaimurin moottoriosan väliin saattaa jäädä rako. Korjaa ongelma työntämällä pölysäiliö kiinni moottoriin, niin että rako sulkeutuu. Ennen kuin käytät voimaa, varmista, että pölysäiliö on kohdistettu oikein.



Alla olevassa videossa esitellään pölysäiliön oikea asettaminen ja annetaan ohjeet tilanteen korjaamiseen.

