Philips Cordless Vacuum Cleaner -imurin pölysäiliön avaaminen ei onnistu
Jos Philips Cordless Vacuum Cleaner -pölynimurin pölysäiliön avaaminen ei onnistu, ratkaisu voi olla yksinkertainen. Tarkista malli putkesta ja katso täältä, miten voit ratkaista ongelman itse.
Kun yrität avata 8000- tai 7000-sarjan johdottoman mallin pölysäiliön, toimi seuraavasti:
Sammuta laite (kuva 1).
Irrota säiliö painamalla painiketta, kun pitelet laitetta 45 asteen kulmassa (kuva 2).
Puhdista säiliö seuraavasti:
Nosta värillistä osaa, jotta pääset käsiksi säiliöön (kuva 3). Vinkki: Jos värillistä osaa on vaikea irrottaa säiliöstä, voit löysätä sitä hieman taputtelemalla pölysäiliötä kädellä. Irrottaminen on helpointa, jos pitelet toisella kädellä säiliötä pohjasta ja nostat värillistä osaa toisella kädellä.
Varmista, että pölysäiliö on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin (kuvat 6–7).
Varmista, että kohdistat säiliön ulkonevan osan, ennen kuin asetat säiliön paikalleen.
Tarkempia ohjeita on alla olevassa videossa.
Kun yrität avata 5000-sarjan johdottoman mallin pölysäiliön, toimi seuraavasti:
Sammuta laite (kuva 2).
Pidä laitetta 45 asteen kulmassa kuvassa 3 osoitetulla tavalla. Irrota pölysäiliö painamalla sen pohjassa olevaa vapautuspainiketta. Vinkki: Pidä laite pystyasennossa, kun irrotat pölysäiliön, jotta epäpuhtaudet eivät pääse leviämään (kuva 4).
Puhdista säiliö seuraavasti:
Pidä kiinni värillisen osan sivulla olevista kahdesta sinisestä koverasta ympyrästä ja nosta osa pois pölysäiliöstä (kuva 5).
Tyhjennä pölysäiliö roska-astiaan (kuva 6).
Aseta sykloni takaisin pölysäiliöön ja varmista, että osat ovat kohdakkain (kuva 7).
Aseta pölysäiliö takaisin paikalleen kohdistamalla säiliön suodatinpuoli oikein ennen säiliön kiinnittämistä (kuva 8).
Jos painat rikkaimurin liipaisinta, kun pölysäiliötä ei ole kohdistettu oikein, pölysäiliö voi juuttua tai kiinnittyä väärin. Pölysäiliön ja rikkaimurin moottoriosan väliin saattaa jäädä rako. Korjaa ongelma työntämällä pölysäiliö kiinni moottoriin, niin että rako sulkeutuu. Ennen kuin käytät voimaa, varmista, että pölysäiliö on kohdistettu oikein.
Alla olevassa videossa esitellään pölysäiliön oikea asettaminen ja annetaan ohjeet tilanteen korjaamiseen.
Avaa SpeedPro (Max) -pölynimurin säiliö seuraavalla tavalla:
Sammuta laite.
Irrota pölysäiliö painamalla sen vieressä olevaa rikkaimurin vapautuspainiketta (kuva 1).
Irrota kansi ja tyhjennä pölysäiliö (kuvat 2–3).
Aseta pölysäiliön kansi takaisin paikalleen. Kansi on kunnolla kiinni, kun kuulet napsahduksen (katso kuva 4).
Aseta pölysäiliö takaisin paikalleen. Säiliö on asetettu oikein, kun kuulet napsahduksen (katso kuva 5).
Eikö ongelma ratkennut? Kysy meiltä lisää osoitteessa www.philips.com/support.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›