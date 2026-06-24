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Philips Cordless Vacuum Cleaner -imurin pölysäiliön avaaminen ei onnistu

Jos Philips Cordless Vacuum Cleaner -pölynimurin pölysäiliön avaaminen ei onnistu, ratkaisu voi olla yksinkertainen. Tarkista malli putkesta ja katso täältä, miten voit ratkaista ongelman itse.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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