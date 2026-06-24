Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo -imurissa on alhainen imuteho
Jos Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo- tai PowerPro Aqua -imurissa on alhainen imuteho, katso alla olevat vianmääritysohjeet ja ratkaise ongelma.
Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo- ja PowerPro Aqua -imurin harjaan voi tarttua likaa tai hiuksia. Tällöin pyörivä harja voi jäädä jumiin.
Voit ratkaista ongelman noudattamalla johdottoman imurin harjan puhdistamisessa seuraavia ohjeita:
1. Katkaise laitteesta virta ja irrota suodatin painamalla suodatinpainiketta 2. Irrota vaahtomuovisuodatin 3. Puhdista vaahtomuovisuodatin juoksevassa vedessä 4. Anna suodattimen kuivua vuorokauden ajan, ennen kuin asetat sen takaisin laitteeseen
Jos johdottoman imurin pyörivä harja on jumissa, korjaa ongelma noudattamalla seuraavia vaiheittaisia ohjeita:
1. Katkaise laitteesta virta 2. Avaa suuttimen suojus ja irrota harja 3. Leikkaa pyörivään harjaan tarttuneet hiukset, langanpätkät ja muut roskat saksilla pois 4. Aseta pyörivä harja takaisin suuttimeen ja sulje suojus
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Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:FC6171/01 , FC6172/01 , FC6404/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›