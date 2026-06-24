Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo -imurissa on alhainen imuteho

Jos johdottoman imurin pyörivä harja on jumissa, korjaa ongelma noudattamalla seuraavia vaiheittaisia ohjeita:



1. Katkaise laitteesta virta

2. Avaa suuttimen suojus ja irrota harja

3. Leikkaa pyörivään harjaan tarttuneet hiukset, langanpätkät ja muut roskat saksilla pois

4. Aseta pyörivä harja takaisin suuttimeen ja sulje suojus



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