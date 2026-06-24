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Philipsin asiakastuki

Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo -imurissa on alhainen imuteho

Jos Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo- tai PowerPro Aqua -imurissa on alhainen imuteho, katso alla olevat vianmääritysohjeet ja ratkaise ongelma.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6171/01 , FC6172/01 , FC6404/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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