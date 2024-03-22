En pysty määrittämään laitteita ja Philips Avent Baby Monitor+ -sovellusta
Jos Philips Avent Connected -itkuhälyttimen ja Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksen määritys ei onnistu, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.
Tarkista, että olet valinnut 2,4 GHz:n taajuutta tukevan verkon SSID-tunnuksen.
Tarkista, että Wi-Fi-signaali on vahva ja vakaa. Jos signaali on heikko, harkitse lapsen yksikön siirtämistä toiseen paikkaan, kuitenkin enintään 1,5 metrin päähän lapsesta. Voit myös nollata Wi-Fi-reitittimen.
Vahvista signaalia Wi-Fi-toistimella. Käytä samaa SSID-tunnusta (verkkonimeä) ja samaa salasanaa reitittimessä ja toistimessa.
Käytä samaa Wi-Fi-verkkoa älylaitteessa (matkapuhelimessa) ja itkuhälyttimessä.
Tarkista lapsen yksikön merkkivalo. Jos se vilkkuu punaisena (sovelluksen ja lapsen yksikön pariliittämisen aikana), annettu SSID-tunnus tai Wi-Fi-salasana on väärä. Toista määritys käyttäen oikeaa salasanaa.
Jos lapsen yksikön merkkivalo palaa punaisena, itkuhälytin on yhteydessä Wi-Fi-reitittimeen, mutta ei Internetiin. Tarkista Internet-yhteytesi muilla sovelluksilla, kuten YouTubella tai Facebookilla. Jos muut sovellukset eivät vastaa, korjaa Internet-yhteys. Jos Internet-yhteys toimii, palvelin saattaa olla tilapäisesti poissa käytöstä. Odota 30 minuuttia ja toista määritys.
Varmista, että muut laitteet eivät häiritse itkuhälyttimen toimintaa. Esimerkiksi mikroaaltouunit ja kannettavat tietokoneet voivat häiritä Wi-Fi-signaalia. Kokeile eri sijaintia tai siirrä itkuhälytin kauemmas kyseisistä laitteista.
Pitele älylaitetta, jossa QR-koodi näkyy, sopivan etäisyyden päässä itkuhälyttimen kamerasta. Etäisyyden on oltava 5–15 cm (2–6 tuumaa).
Jos kamera ei silti pysty lukemaan QR-koodia, varmista, että huoneessa on riittävästi valoa. Tarkista näytön kirkkaus ja muuta sitä tarvittaessa.
Jos yötila on käytössä, poista se käytöstä, säädä näytön kirkkautta ja yritä uudelleen.
Kun itkuhälytin on lukenut QR-koodin, kuulet vahvistusäänen ja lapsen yksikön merkkivalo muuttuu valkoiseksi.
Valkoinen merkkivalo ilmaisee, että lapsen yksikkö on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen. Itkuhälytin on valmis muodostamaan yhteyden sovellukseen.
Vihreä merkkivalo ilmaisee, että laite on valmis yhdistettäväksi vanhemman yksikköön.
Ehkä kolme henkilöä valvoo jo vauvaasi. Sovellus sallii enintään kolmen henkilön/käyttäjän valvoa vauvaa samanaikaisesti. Jos sinulla on pääkäyttäjän oikeudet, voit poistaa käyttöoikeuden yhdeltä vieraalta, jotta voit valvoa vauvaa itse.
Huomaa, että unitiedot poistetaan tehdasasetusten palauttamisen aikana Philips Avent Premium Connected -itkuhälyttimien malleissa SCD971 ja SCD973. Jos haluat tarkastella tietoja tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, ota näyttökuvat tiedoista sovelluksessa ennen tehdasasetusten palauttamista.
Palauta tehdasasetukset seuraavasti:
Paina vanhemman yksikön tilapainiketta ja vastauspainiketta samanaikaisesti noin 10 sekunnin ajan.
Kun näyttöön tulee vahvistuspyyntö, valitse Jatka.
Paina lapsen yksikön virtapainiketta yli 10 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu vuorotellen vihreänä ja oranssina. Tehdasasetukset on palautettu, kun merkkivalo alkaa palaa vihreänä.
Päivitä kaikki asetukset, kuten yhdistetyn Wi-Fi-reitittimen SSID (verkkonimi), salasana ja sovelluksen käyttäjät.
Nyt voit pariliittää itkuhälyttimen sovellukseen uudelleen.
Eikö Philips Avent Connected -itkuhälyttimen määritys vieläkään onnistu? Jos mikään näistä ohjeista ei auta, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:SCD951/26 , SCD971/26 , SCD953/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›