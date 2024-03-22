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Philipsin asiakastuki

En pysty määrittämään laitteita ja Philips Avent Baby Monitor+ -sovellusta

Jos Philips Avent Connected -itkuhälyttimen ja Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksen määritys ei onnistu, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD951/26 , SCD971/26 , SCD953/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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