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Philipsin asiakastuki

Vieraani ei näe videota Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksessa

Jos vieraasi ei näe videota sovelluksessa, ratkaise ongelma seuraavien vianmääritysvinkkien avulla: 

  • Vieraan on ehkä rekisteröitävä Philips-tili. Pyydä vierasta ensin lataamaan Philips Avent Baby Monitor+ -sovellus ja rekisteröimään tili. Lähetä kutsu vieraalle, kun hän on rekisteröinyt tilinsä.
  • Kutsumasi vieraskäyttäjä asuu ehkä toisella mantereella. Varmista, että vieraskäyttäjä valitsee käyttäjätiliä rekisteröidessään saman maan, jonka sinä olet valinnut.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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