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Philipsin asiakastuki

Mistä tiedän, onko Philips OneBlade ladattu täyteen?

Eri OneBlade-mallit ilmoittavat latauksen tilasta eri tavoin. Katso omaa malliasi koskevat tiedot alta.

Huomautus: Tämä artikkeli sisältää ohjeita kaikille OneBlade-malleille. Tarkista alaotsikot, jotta löydät juuri omaa malliasi koskevat tiedot. Jos mallisi poikkeaa kuvasta (esimerkiksi värin osalta), mutta sen ominaisuudet ovat muuten samat, annetut tiedot koskevat malliasi. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP6652/35 , QP6507/23 , QP6506/15 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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