Mistä tiedän, onko Philips OneBlade ladattu täyteen?

Useiden OneBlade-mallien rungossa on yksittäinen latauksen merkkivalo.



Jos merkkivalo palaa jatkuvasti, kun OneBlade on liitetty virtalähteeseen, se ilmaisee vain sen, että laite saa virtaa. Merkkivalo ei muutu merkiksi siitä, että OneBlade on ladattu täyteen. Jos oma OneBlade-mallisi on tällainen, katso käyttöoppaasta, kuinka kauan laitetta on ladattava.



Jos OneBladen rungon merkkivalo vilkkuu, kun liität sen virtalähteeseen, valo vilkkuu latauksen aikana, ennen kuin se alkaa palaa kiinteästi merkiksi siitä, että laite on ladattu täyteen. Merkkivalo sammuu 30 minuutin kuluttua OneBladen lataamisesta energian säästämiseksi.