Mistä tiedän, onko Philips OneBlade ladattu täyteen?

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Eri OneBlade-mallit ilmoittavat latauksen tilasta eri tavoin. Katso omaa malliasi koskevat tiedot alta.
Huomautus: Tämä artikkeli sisältää ohjeita kaikille OneBlade-malleille. Tarkista alaotsikot, jotta löydät juuri omaa malliasi koskevat tiedot. Jos mallisi poikkeaa kuvasta (esimerkiksi värin osalta), mutta sen ominaisuudet ovat muuten samat, annetut tiedot koskevat malliasi.
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