    Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?

    Julkaistu 11. elokuuta 2025

    Philipsin siistimis- ja kauneudenhoitotuotteet (kuten parranajokoneet, trimmerit, OneBlade-laitteet, Head Pro -laitteet, siistimislaitteet, epilaattorit, hiustenkuivaimet ja Lumea IPL -laitteet) voi ottaa turvallisesti mukaan matkalle, kun noudatat alla olevia ohjeita.

    Eri lentoyhtiöillä on erilaisia vaatimuksia akkukäyttöisten tuotteiden lennolle mukaan ottamista varten. Tarkista aina kunkin lentoyhtiön erityisvaatimukset ennen matkaa.

    Jos lentoyhtiö sallii enintään 100 Wh:n litiumioniakkujen kuljettamisen käsimatkatavaroissa (yleinen mutta ei kaikkialla pätevä käytäntö), kaikki Philipsin siistimis- ja kauneudenhoitotuotteet, joissa on litiumioniakku, ovat näissä rajoissa.

    Jos olet epävarma, tarkista asia aina lentoyhtiöltä. 

    Philips-tuotteen lataaminen ulkomailla

    Kun lataat Philipsin siistimis- ja kauneudenhoitotuotteita ulkomailla, tarkista aina, että kohdemaan virtalähde on yhteensopiva käyttämäsi laturin tai pistokesovittimen teknisten tietojen kanssa. Nämä tiedot on yleensä painettu itse pistokkeeseen/sovittimeen.

    Jos ainoa ero on nastojen määrä tai pistokkeen muoto, voit käyttää tavallista matkapistokesovitinta kotona käyttämäsi pistokkeen/sovittimen kanssa.

