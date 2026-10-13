2 vuoden takuu
Philips-ladyshaverin teräverkon avulla voit siistiä ja ajaa ihokarvat kaulasta alaspäin. Voit ajella esimerkiksi kainalot, käsivarret, sääret tai bikinialueen (trimmauskammalla).
Ennen aloittamista:
Vinkki: Alla olevissa videoissa esitetyt periaatteet koskevat kaikkia ladyshaver-malleja, myös niitä, jotka näyttävät erilaisilta kuin videossa.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Milloin ladyshaverin teräverkko on vaihdettava?
Miten eri ihoalueiden karvoja kannattaa ajella tai trimmata, jotta saan parhaan lopputuloksen?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-ladyshaverilla?
Miten irrotan ja kiinnitän Philips-ladyshaverin ajopään?
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Voiko Philips-ladyshaveria käyttää suihkussa tai kylvyssä?
Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Voiko Opti-light-valon sytyttää tai sammuttaa?
Miten ohjauskampa kiinnitetään Philips-bikinitrimmeriin?
Miten Philips-ladyshaver ladataan?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?