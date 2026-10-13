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Philipsin asiakastuki

Miten saan parhaan tuloksen Philips-ladyshaverilla?

Philips-ladyshaverin teräverkon avulla voit siistiä ja ajaa ihokarvat kaulasta alaspäin. Voit ajella esimerkiksi kainalot, käsivarret, sääret tai bikinialueen (trimmauskammalla).

Ennen aloittamista:

  • Tarkista teräverkko vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa ja vaihda se, kun se on kulunut tai vaurioitunut.
  • Varmista, että laite on puhdas.
  • Käytä trimmauskampaa aina, kun käytät ladyshaveria lähellä intiimialuetta (ulompien häpyhuulten ulko- ja sisäpuolella).
  • Käytä Philips-ladyshaveria kylvyssä tai suihkussa tai puhtaalla ja kuivalla iholla.
  • Kuori iho muutamaa päivää ajan ennen ajelua, jotta saat parhaan mahdollisen tuloksen.


Vinkki: Alla olevissa videoissa esitetyt periaatteet koskevat kaikkia ladyshaver-malleja, myös niitä, jotka näyttävät erilaisilta kuin videossa. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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