Philipsin asiakastuki Miten eri ihoalueiden karvoja kannattaa ajella tai trimmata, jotta saan parhaan lopputuloksen?

Philips-ladyshaverin mukana toimitetaan ajopää ja trimmauspää. Opi, miten eri ihoalueiden karvoja ajellaan tai trimmataan katsomalla alla olevat videot tai lukemalla alla oleva artikkeli.

Joissakin malleissa on kaksi nopeutta. Valitse nopeus, joka tuntuu miellyttävämmältä ajeltavalla alueella. Kun ladyshaver on käynnistetty, voit muuttaa nopeusasetusta painamalla virtapainiketta uudelleen.

Tarkista laitteen mukana toimitettavat lisäosat tuotepakkauksesta tai käyttöoppaasta.

Säärien ajeleminen Aloita säärien ajelu kiinnittämällä ajopää runkoon. Paina virtapainiketta. Aseta ladyshaver tasaisesti ihoa vasten ja ajele hellästi ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan. Jos karvojen pituus on yli 3 mm, kiinnitä ajopäähän ohjauskampa. Trimmaa ihokarvat 3 mm:n pituuteen ennen kuin alat ajella niitä ilman ohjauskampaa. Kainaloiden ajeleminen Aloita kainaloiden ajelu kiinnittämällä ajopää runkoon. Paina virtapainiketta. Nosta käsivarttasi ja aseta kämmenesi selkäsi taakse, jotta kainalon iho on kireällä. Liikuta ladyshaveria hellästi ylös ja alas. Jos karvojen pituus on yli 3 mm, kiinnitä ajopäähän ohjauskampa. Trimmaa ihokarvat 3 mm:n pituuteen ennen kuin alat ajella niitä ilman ohjauskampaa. Bikinialueen ajeleminen, trimmaaminen ja muotoileminen Bikinirajan trimmauspäällä avulla voit muotoilla ja trimmata bikinialueen. Venytä ihoa vapaalla kädelläsi. Trimmaa ihokarvoja pitämällä trimmauspäätä tasaisesti ihoa vasten. Jos haluat luoda erilaisia muotoja bikinialueelle, aseta trimmauspää kohtisuorasti ihoa vasten. Jos haluat trimmata ihokarvat 3 mm:n pituuteen, kiinnitä trimmauspäähän bikinirajan ohjauskampa. Kasvojen ihokarvojen poistolaite (vain tietyt mallit) Poista kasvojen ihokarvoja kasvojen ihokarvojen poistolaitteella. Käynnistä kasvojen ihokarvojen poistolaite kääntämällä laitteen alaosa O-asennosta I-asentoon. Liikuta kasvojen ihokarvojen poistolaitetta kasvoilla pyörivin liikkein. Kasvojen ihokarvojen poistolaitetta voi käyttää ylähuulen, otsan, leukalinjan, poskien ja leuan alueella.