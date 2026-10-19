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Philipsin asiakastuki

Miten eri ihoalueiden karvoja kannattaa ajella tai trimmata, jotta saan parhaan lopputuloksen?

Philips-ladyshaverin mukana toimitetaan ajopää ja trimmauspää. Opi, miten eri ihoalueiden karvoja ajellaan tai trimmataan katsomalla alla olevat videot tai lukemalla alla oleva artikkeli.

Joissakin malleissa on kaksi nopeutta. Valitse nopeus, joka tuntuu miellyttävämmältä ajeltavalla alueella. Kun ladyshaver on käynnistetty, voit muuttaa nopeusasetusta painamalla virtapainiketta uudelleen.

Tarkista laitteen mukana toimitettavat lisäosat tuotepakkauksesta tai käyttöoppaasta.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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