2 vuoden takuu
Philips-ladyshaverin mukana toimitetaan ajopää ja trimmauspää. Opi, miten eri ihoalueiden karvoja ajellaan tai trimmataan katsomalla alla olevat videot tai lukemalla alla oleva artikkeli.
Joissakin malleissa on kaksi nopeutta. Valitse nopeus, joka tuntuu miellyttävämmältä ajeltavalla alueella. Kun ladyshaver on käynnistetty, voit muuttaa nopeusasetusta painamalla virtapainiketta uudelleen.
Tarkista laitteen mukana toimitettavat lisäosat tuotepakkauksesta tai käyttöoppaasta.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Milloin ladyshaverin teräverkko on vaihdettava?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-ladyshaverilla?
Miten irrotan ja kiinnitän Philips-ladyshaverin ajopään?
Miten eri ihoalueiden karvoja kannattaa ajella tai trimmata, jotta saan parhaan lopputuloksen?
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Voiko Philips-ladyshaveria käyttää suihkussa tai kylvyssä?
Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?
Voiko Opti-light-valon sytyttää tai sammuttaa?
Miten ohjauskampa kiinnitetään Philips-bikinitrimmeriin?
Miten Philips-ladyshaver ladataan?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?