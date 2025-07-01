Philipsin asiakastuki Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?

Philips-ladyshaver on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimii kunnolla. Hiukset tai roskat voivat juuttua laitteeseen ja vaikuttaa sen toimintaan. Puhdista laite hyvin jokaisen käyttökerran jälkeen ja huuhtele karvat tai lika huolellisesti käytön jälkeen. Suojaa teräverkkoa kiinnittämällä siihen suojus tai ohjauskampa säilytyksen ajaksi.



Puhdistusvälineet, kuten harjat ja pyyhkeet, tai kemikaalit voivat aiheuttaa näkyvää ennenaikaista kulumista.



Älä puhdista tai kuivaa teräverkkoa kopauttamalla sitä kovalle pinnalle, kuten pesualtaaseen. Se voi vahingoittaa laitetta.



Noudata seuraavia puhdistusohjeita:

Puhalla aina käytön jälkeen teräverkkoon kertyneet karvat pois.

Irrota teräverkko ja terä, poista ajopäähän kertyneet karvat ja huuhtele se.

Jos ajopää on puhdistettava perusteellisemmin, sekoita vähän mietoa saippualiuosta, kokoa ajopää ja kiinnitä se takaisin runkoon, käynnistä laite muutamaksi sekunniksi samalla, kun pidät ajopäätä vedessä, ja huuhtele se huolellisesti vedellä.

Anna sen kuivua.

Säilytä tuotetta turvallisessa paikassa ja suojaa teräverkkoa ulkoiselta paineelta ja iskuilta suojuksella tai ohjauskammalla.

Katso alla olevasta videosta lisätietoja ladyshaverin puhdistamisesta ja huoltamisesta.