Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?

2 vuoden takuu
Philips-ladyshaver on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimii kunnolla. Hiukset tai roskat voivat juuttua laitteeseen ja vaikuttaa sen toimintaan. Puhdista laite hyvin jokaisen käyttökerran jälkeen ja huuhtele karvat tai lika huolellisesti käytön jälkeen. Suojaa teräverkkoa kiinnittämällä siihen suojus tai ohjauskampa säilytyksen ajaksi.
Puhdistusvälineet, kuten harjat ja pyyhkeet, tai kemikaalit voivat aiheuttaa näkyvää ennenaikaista kulumista.
Älä puhdista tai kuivaa teräverkkoa kopauttamalla sitä kovalle pinnalle, kuten pesualtaaseen. Se voi vahingoittaa laitetta.
Noudata seuraavia puhdistusohjeita:
Katso alla olevasta videosta lisätietoja ladyshaverin puhdistamisesta ja huoltamisesta.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRL129/00, BRL149/00, BRL128/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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