Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?

Philips on sitoutunut vähentämään muovijätettä. Ympäristötoimiemme myötä joidenkin Philips-tuotteiden mukana ei toimiteta enää USB-virtasovitinta. Vaikka se saattaa vaikuttaa hankalalta, se johtuu ainoastaan siitä, että useimmilla kuluttajilla on ennestään vähintään yksi USB-virtasovitin.
Tuotteiden mukana toimitetaan edelleen USB-latauskaapeli, jota voi käyttää USB-virtasovittimen kanssa.
Alla on lisätietoja siitä, mitä virtasovitinta Philips-tuotteen kanssa voi käyttää.
Philipsin USB-virtasovittimen saatavuus vaihtelee maittain. Voit hakea jotakin seuraavista sovittimista (HQ87 tai WAA1001/WA2001) tai hakea osoitteessa Philips.com sanoilla ”USB sovitin” tai ”sovitin”. Ota yhteyttä meihin, jos et löydä etsimääsi.
Jos sinulla on jo USB-virtasovitin, varmista että se on sertifioitu ja turvallisuusstandardien mukainen sekä mielellään luotettavalta valmistajalta. Tarkista turvallisen lataamisen turvallisuusstandardit alta:
Tulojännite: 100–240 V
Lähtöjännite: 5 V
Lähtöteho: vähintään 1 A.
Jos haluat käyttää tai ladata tuotetta kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa, käytä aina roiskesuojattua (IPX4) sovitinta.
Suosittelemme roiskesuojattua (IPX4) sovitinta. Voit ostaa sellaisen Philipsin verkkokaupasta tai muulta jälleenmyyjältä. Tarkista, onko sovittimessa IPX4-teksti tai -symboli.
Alla on esimerkki HQ87 IPX4 -sovittimesta. Huomautus: IPX4-luokituskuvakkeet ja -kuvat vaihtelevat maittain. Tarkista suositeltavat USB-seinälaturit tuotteen käyttöoppaasta.
Tuoteluokka
Suositeltava sovitin
Philipsin siistiytymis- ja kauneustuotteet: OneBlade, parranajokoneet, ladyshaver-tuotteet, trimmerit ja kotiparturit
Philipsin roiskesuojattu HQ87 IPX4 -sovitin.
Philips Sonicare: Sähköhammasharjat ja hammasvälisuuttimet