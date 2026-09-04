Philipsin asiakastuki Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?

Philips on sitoutunut vähentämään muovijätettä. Ympäristötoimiemme myötä joidenkin Philips-tuotteiden mukana ei toimiteta enää USB-virtasovitinta. Vaikka se saattaa vaikuttaa hankalalta, se johtuu ainoastaan siitä, että useimmilla kuluttajilla on ennestään vähintään yksi USB-virtasovitin.



Tuotteiden mukana toimitetaan edelleen USB-latauskaapeli, jota voi käyttää USB-virtasovittimen kanssa.



Alla on lisätietoja siitä, mitä virtasovitinta Philips-tuotteen kanssa voi käyttää.

Voinko ostaa USB-sovittimen osoitteesta Philips.com? Philipsin USB-virtasovittimen saatavuus vaihtelee maittain. Voit hakea jotakin seuraavista sovittimista (HQ87 tai WAA1001/WA2001) tai hakea osoitteessa Philips.com sanoilla ”USB sovitin” tai ”sovitin”. Ota yhteyttä meihin, jos et löydä etsimääsi. Minulla on jo USB-virtasovitin Jos sinulla on jo USB-virtasovitin, varmista että se on sertifioitu ja turvallisuusstandardien mukainen sekä mielellään luotettavalta valmistajalta. Tarkista turvallisen lataamisen turvallisuusstandardit alta: Tulojännite: 100–240 V

Lähtöjännite: 5 V

Lähtöteho: vähintään 1 A.

Jos haluat käyttää tai ladata tuotetta kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa, käytä aina roiskesuojattua (IPX4) sovitinta. Minulla ei ole USB-virtasovitinta Suosittelemme roiskesuojattua (IPX4) sovitinta. Voit ostaa sellaisen Philipsin verkkokaupasta tai muulta jälleenmyyjältä. Tarkista, onko sovittimessa IPX4-teksti tai -symboli.



Alla on esimerkki HQ87 IPX4 -sovittimesta.

Huomautus: IPX4-luokituskuvakkeet ja -kuvat vaihtelevat maittain. Tarkista suositeltavat USB-seinälaturit tuotteen käyttöoppaasta.

Tuoteluokka Suositeltava sovitin Philipsin siistiytymis- ja kauneustuotteet: OneBlade, parranajokoneet, ladyshaver-tuotteet, trimmerit ja kotiparturit Philipsin roiskesuojattu HQ87 IPX4 -sovitin. Philips Sonicare: Sähköhammasharjat ja hammasvälisuuttimet Philipsin roiskesuojattu WAA1001 IPX4 -sovitin (valkoinen)

Philipsin roiskesuojattu WAA2001 IPX4 -sovitin (musta) Lisätietoja? Lisätietoja ympäristöystävällisyystavoitteistamme on osoitteessa Philips.com

