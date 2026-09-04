TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?

Philips on sitoutunut vähentämään muovijätettä. Ympäristötoimiemme myötä joidenkin Philips-tuotteiden mukana ei toimiteta enää USB-virtasovitinta. Vaikka se saattaa vaikuttaa hankalalta, se johtuu ainoastaan siitä, että useimmilla kuluttajilla on ennestään vähintään yksi USB-virtasovitin. 

Tuotteiden mukana toimitetaan edelleen USB-latauskaapeli, jota voi käyttää USB-virtasovittimen kanssa. 
 
Alla on lisätietoja siitä, mitä virtasovitinta Philips-tuotteen kanssa voi käyttää. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HC7721/15 , HC5721/15 , HC5722/15 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu