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Philipsin asiakastuki

Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?

Kyllä. Kaikkia Philips Avent -muovipulloja voi säilyttää täysin koottuina ja suljettuina pakastimessa, ja niitä voi käyttää myös esikypsennettyjen ruokien valmistukseen.
Älä säilytä lasipulloja pakastimessa, sillä ne voivat rikkoutua.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71 , SCY900/01 , SCD838/12 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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