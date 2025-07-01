Philipsin asiakastuki Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?

Kyllä. Kaikkia Philips Avent -muovipulloja voi säilyttää täysin koottuina ja suljettuina pakastimessa, ja niitä voi käyttää myös esikypsennettyjen ruokien valmistukseen.

Älä säilytä lasipulloja pakastimessa, sillä ne voivat rikkoutua.