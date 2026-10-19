Philipsin asiakastuki Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?

Kokoa Natural Response -pullo varmistamalla, että tuttiosa on vedetty kokonaan kierrerenkaan läpi alla olevan kuvan mukaisesti. Jos tuttia ei koota oikein, se vuotaa ruokinnan aikana.



AirFree-venttiilin asettaminen paikalleen Täytä Philips Avent Natural Response -tuttipullo maidolla Kun käytät valmista maidonkorviketta, varmista, että maidonkorvike on täysin liuennut, jotta AirFree-venttiili ei tukkeudu Aseta AirFree-venttiili pulloon Vedä tutti kierrerenkaan läpi (heiluta nänniä ylöspäin kokoamisen helpottamiseksi) Aseta kierrerengas ja tutti pullon päälle, jossa on AirFree-venttiili

Vinkki: AirFree-venttiilin päällä oleva kuvake näyttää, miten AirFree-venttiili tulee asettaa vauvan ruokinnan aikana (katso alla oleva kuva).

AirFree-venttiilin päällä oleva kuvake näyttää, miten AirFree-venttiili tulee asettaa vauvan ruokinnan aikana (katso alla oleva kuva).