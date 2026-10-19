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Philipsin asiakastuki

Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?

Kokoa Natural Response -pullo varmistamalla, että tuttiosa on vedetty kokonaan kierrerenkaan läpi alla olevan kuvan mukaisesti. Jos tuttia ei koota oikein, se vuotaa ruokinnan aikana.
 

Kokoa Natural Response -tutti

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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