2 vuoden takuu
Natural Response -tutit on suunniteltu näyttämään ja tuntumaan aidolta rinnalta. Kuitenkin vain Natural Response -tutit vastaavat rinnan toimintaa, eli niistä tulee maitoa vain, kun vauva juo aktiivisesti.
Philips Avent Natural Response -tutteja on saatavana virtausnopeuksilla 1–5 Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja virtausnopeuksilla 1–6 muissa maissa. Jos sinulla ei enää ole tuttien pakkausta tallessa, tutit tunnistaa seuraavista ominaisuuksista:
Älä käytä Natural-tutteja ja Natural Response -tutteja sekaisin, sillä se voi vaikuttaa vauvan imemistapaan. Katso alla olevasta kuvasta, mikä tutti sinulla on.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miten valmistelen Philips Avent -pullon ja -tutin ensimmäistä käyttökertaa varten?
Miksi Natural Response -tuttipakkauksissa ei ole ikämerkintää?
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?
Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?
Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?
Voinko antaa vauvalle paksua ruokaa Natural Response -tutilla?
Miten osaan erottaa Natural- ja Natural Response -tutit toisistaan?
Miksi vauvani ei suostu syömään Natural Response -tutista?
Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?