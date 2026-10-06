TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Miten osaan erottaa Natural- ja Natural Response -tutit toisistaan?

Natural Response -tutit on suunniteltu näyttämään ja tuntumaan aidolta rinnalta. Kuitenkin vain Natural Response -tutit vastaavat rinnan toimintaa, eli niistä tulee maitoa vain, kun vauva juo aktiivisesti.

Philips Avent Natural Response -tutteja on saatavana virtausnopeuksilla 1–5 Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja virtausnopeuksilla 1–6 muissa maissa. Jos sinulla ei enää ole tuttien pakkausta tallessa, tutit tunnistaa seuraavista ominaisuuksista:

  • Tutin kärjessä on J-viilto pyöreän reiän sijaan.
  • Tutin kärjessä ei ole kierrekuviota.
  • Natural-tuttien sivuilla on kolme numeroa, Natural Response -tuteissa on vain yksi.

Älä käytä Natural-tutteja ja Natural Response -tutteja sekaisin, sillä se voi vaikuttaa vauvan imemistapaan. Katso alla olevasta kuvasta, mikä tutti sinulla on.

Natural Response -tutti

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu