Philipsin asiakastuki Miten osaan erottaa Natural- ja Natural Response -tutit toisistaan?

Natural Response -tutit on suunniteltu näyttämään ja tuntumaan aidolta rinnalta. Kuitenkin vain Natural Response -tutit vastaavat rinnan toimintaa, eli niistä tulee maitoa vain, kun vauva juo aktiivisesti.

Philips Avent Natural Response -tutteja on saatavana virtausnopeuksilla 1–5 Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja virtausnopeuksilla 1–6 muissa maissa. Jos sinulla ei enää ole tuttien pakkausta tallessa, tutit tunnistaa seuraavista ominaisuuksista:

Tutin kärjessä on J-viilto pyöreän reiän sijaan.

Tutin kärjessä ei ole kierrekuviota.

Natural-tuttien sivuilla on kolme numeroa, Natural Response -tuteissa on vain yksi.

Älä käytä Natural-tutteja ja Natural Response -tutteja sekaisin, sillä se voi vaikuttaa vauvan imemistapaan. Katso alla olevasta kuvasta, mikä tutti sinulla on.

Etsitkö virtausnopeuden numeroa? Voit tarkistaa tutin virtausnopeuden tutista. Koliikkia ehkäisevissä tuteissa virtausnopeus on merkitty tutin sivuun. Natural- ja Natural Response- tuteissa virtausnopeuden numero näkyy parhaiten ylhäältä päin katsottuna.