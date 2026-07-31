Voinko antaa vauvalle paksua ruokaa Natural Response -tutilla?

2 vuoden takuu
Kyllä. Voit käyttää Philips Avent Natural Response -tutteja sekä paksummille nesteille että maidolle. Paksumpia nesteitä ovat esimerkiksi refluksia ehkäisevä maidonkorvike, viljaan sekoitettu maito, vauvanriisi, vauvanruoka-maitoseokset sekä keitot.
Koska paksummat nesteet virtaavat hitaammin, saatat tarvita suurinumeroisemman tutin, jotta virtaus on vauvalle sopiva.
Paksummille nesteille voi käyttää Natural Response -tuttia 6 (velliruokinta), joka on suunniteltu erityisesti velliruokintaan.
Philips Avent Natural Response -tutteja on saatavana virtausnopeuksilla 1–5 Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja virtausnopeuksilla 1–6 muissa maissa.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71 , SCY903/01 , SCY933/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
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Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?