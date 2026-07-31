TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Voinko antaa vauvalle paksua ruokaa Natural Response -tutilla?

Kyllä. Voit käyttää Philips Avent Natural Response -tutteja sekä paksummille nesteille että maidolle. Paksumpia nesteitä ovat esimerkiksi refluksia ehkäisevä maidonkorvike, viljaan sekoitettu maito, vauvanriisi, vauvanruoka-maitoseokset sekä keitot.

Koska paksummat nesteet virtaavat hitaammin, saatat tarvita suurinumeroisemman tutin, jotta virtaus on vauvalle sopiva.

Paksummille nesteille voi käyttää Natural Response -tuttia 6 (velliruokinta), joka on suunniteltu erityisesti velliruokintaan.

Philips Avent Natural Response -tutteja on saatavana virtausnopeuksilla 1–5 Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja virtausnopeuksilla 1–6 muissa maissa.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71 , SCY903/01 , SCY933/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu