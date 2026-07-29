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Philipsin asiakastuki

Millaista ruokaa voin valmistaa Philips Airfryerilla?

Monipuolisen Philips Airfryerin avulla voit valmistaa herkullisia ruokia monenlaisista aineksista. Katso alla olevasta artikkelista, millaisia ruokia Philips Airfryerilla voi valmistaa.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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