Millaista ruokaa voin valmistaa Philips Airfryerilla?

Philips Airfryerilla voit friteerata, paahtaa, grillata, paistaa ja tehdä paljon muuta. Voit kypsentää pakastettua ruokaa ja lämmittää valmista ruokaa uudelleen, mikä tekee Philips Airfryerista erittäin kätevän apuvälineen. Lue lisää alta:



Liha- ja kalaruoat: Kana, naudanliha, kala ja useimmat muut tavallisesti friteeratut, grillatut tai paahdetut ruoat maistuvat herkullisilta Philips Airfryerilla valmistettuina. Philips Airfryerissa voi valmistaa myös leivitettyjä ruokia lisäämällä hieman öljyä kotitekoiseen leivitysseokseen.



Kasvikset: Philips Airfryerilla voi valmistaa kaikkia kasviksia, joita voi grillata (kuten kesäkurpitsaa, maissintähkiä tai paprikoita).



Pakasteet: Pakastettuja välipaloja voi valmistaa Philips Airfryerilla sellaisenaan. Pakastettuja aineksia ei tarvitse sulattaa ennen niiden asettamista laitteeseen. Pakastetut ainekset vaativat hieman pidemmän valmistusajan, mutta tämä ei vaikuta lopputulokseen. Lämpötilansäädön avulla voit valita parhaan asetuksen kullekin ainekselle.



Leivonnaiset: Philips Airfryerilla voit valmistaa kakkuja, torttuja, muffineja sekä leipää tai kotitekoista pizzaa.



Huomautus:

vuokaruokia, kuten lasagnea, voi kypsentää paistovuoassa, joka sopii Airfryerin koriin.

Ruoantähteet, kuten edeltävältä päivältä jääneet pizzaviipaleet tai sämpylät, voidaan lämmittää uudelleen, jolloin niistä tulee taas rapeita.